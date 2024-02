Tips Bermain Prince of Persia: The Lost Crown untuk Pemula

Bermain Menggunakan Guided Mode

Selalu Manfaatkan Fariba

Jangan Terlalu Memanfaatkan Parry dalam Pertarungan

Ikuti Golden Leaves

Perhatikan Selalu Hidden Walls

Jakarta: Prince of Persia: The Lost Crown menjadi sebuah game unggulan dari Ubisoft , dan game tersebut menjadi salah satu game yang juga cukup digemari pada saat perilisan. Mengingat, pada saat Ubisoft mengumumkan bahwa game tersebut akan menjadi game Side-Scrolling banyak yang mengatakan game ini tidak akan menjadi game yang digemari, tetapi kenyataan justri terbalik.Saat ini sudah tercatat bahwa game tersebut mempunyai pemain aktif yang cukup banyak. Maka dari itu, bagi para pemain pemula wajib mengetahui beberapa tips dasar agar bisa membantu Sargon dalam menjalankan petualangan.Bagi para pemain pemula, sangat dianjurkan agar bermain game ini menggunakan Guided Mode. Secara singkat, mode ini akan sangat memudahkan kamu sebagia pemain dalam memahami berbagai elemen dan sistem permainan Prince of Persia terbaru ini. Mulai dari menegnal sistem bertarung, mengenal beberapa item, hingga cara mengalahkan beberapa tipe musuh yang berbeda.Game ini biasanya akan memaksa kamu untuk mencari berbagai jalan yang bervariasi. Salah satunya adalah ketika kamu harus mencari jalan ke Haven yang berlokasi di Lower City. Maka dari itu, kamu bisa memanfaatkan Fariba yang duduk pada Mage Shop. Kamu akan diberikan beberapa pentunjuk yang cukup krusial agar bisa menemukan jalan. Namun, kamu wajib membayar menggunakan 30 Time Crystal.Kemudian, kamu harus mengetahui hint atau petunjuk yang diberikan tidak begitu terlihat, sehingga kamu wajib untuk memerhatikan berbagai kalimat yang diberikan Fariba agar bisa mendapatkan jawaban yang kamu cari.Parry memang menjadi salah satu gerakan yang selalu digunakan agar bisa menghindari serangan dari musuh, dan banyak gamer mengatakan bahwa Parry menjadi gerakan favorit untuk bertarung. Hanya saja, terdapat serangan-serangan musuh yang tidak bisa di-parry, sehingga kamu wajib untuk mengetahui gerak-gerik musuh ketika mereka hendak menyerang.Jika serangan musuh yang tidak bisa kamu parry, biasanya akan memberikan kamu beberapa damage yang cukup besar. Kemudian, serangan yang tidak bisa kamu parry adalah serangan-serangan Heavy Attack yang dilontarkan dari musuh, sehingga akan memberikan kamu damage yang signifikan.Checkpoints dari Prince of Persia: The Lost Crown yang cukup dikenal adalah pohon Wak-Wak. Biasanya, ketika kamu menemukan Golden Leaves akan membantu kamu mengembalikan nyawa dan juga arrows yang mendukung kamu selama melakukan eksplorasi. Bahkan, dengan Golden Leaves, kamu juga bisa mengganti Amulet atau Athra. Kemudian, jika kamu mati atau terbunuh, kamu akan respawn kembali dari Golden Leaves terakhir saat kamu lakuakan interaksi.Pada game Ubisoft ini, kebanyakan dari tembk hanyalah sebuah tembiok biasa. Namun, terdapat beberapa tembok yang termasuk kategori Hidden Walls. Jadi, ketika kamu berhasil menghancurkan Hidden Walls tersebut, kamu akan mendapatkan beberapa jalan rahasia dan juga jalan yang akan mengatarkan kamu pada sebuah harta karun, sehingga kamu bisa mendapatkan beberapa item yang cukup bagus.Itulah beberapa tips dasar yang bisa kamu pelajari dan pahami. Prince of Persia: The Lost Crown memang menjadi salah satu game yang cukup menyimpan banyak harta karusn, sehingga, dengan memahami elemen-elemen dasar dari game ini, dipercaya kamu akan lebih mudah mengusasi berbagai teknik dari Prince of Persia: The Lost Crown.Hal yang juga wajib kamu ketahui bahwa game ini tidak memiliki Fall Damage, sehingga jika kamu memang ingin melompat dari ketinggian berapapun, kamu tidak akan mati. Game ini bisa kamu mainkan mengggunakan platform Playstation 5, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dan Steam.