Rekomendasi Spesifikasi untuk Main Prince of Persia: The Lost Crown

Advertisement

Spesifikasi Minimal (60FPS, Kualitas Grafis Normal)

Spesifikasi Ideal (2K, 60FPS, Kualitas Grafis High)

Spesifikasi Ultra (4K, 60FPS, Kualitas Grafis Ultra)

(MMI)

Jakarta: Ubisoft sebagai salah satu developer game-game raksasa dalam industri game, kali ini mereka mengumumkan rekomendasi spesifikasi agar bisa bermain game Prince of Persia terbaru. Rekomendasi ini hadir agar bisa membantu para penggemar dan gamer agar bisa mencapai kenyamanan dalam bermain game.Prince of Persia: The Lost Crown menjadi salah satu game yang membawa nama besar. Bahkan, Ubisoft memang sangat berani dalam menghadirkan sistem game Side View. Mengingat bahwa game dengan sistem tersebut hanya diterapkan untuk beberapa game retro. Contoh game modern yang menerapkan sistem Side View datang dari Sega, yakni Sonic Superstars.Namun, untuk game yang dikembangkan oleh Ubisoft ini menghadirkan cerita baru yang diklaim lebih fresh. Kamu sebagai pemain juga akan menemukan berbagai musuh baru, dan pastinya menghadirkan tantangan baru untuk bisa menyelesaikan alur cerita yang sudah disediakan.Game yang bisa dimainkan di PC ini pastinya mempunyai beberapa spesifikasi minimal hingga ultra. Maka dari itu, berikut adalah spesifikasi yang bisa kamu jadikan acuan agar mampu bermain Prince of Persia: The Lost Crown lebih nyaman.- CPU: Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz- GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) atau AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)- RAM: 8 GB (- Hard disk space: 30 GB- DirectX version: DirectX 11- OS: Windows 10/11 (64-bit)- CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz- GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) atau AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)- RAM: 8 GB- Hard disk space: 30 GB- DirectX version: DirectX 11- OS: Windows 10/11 (64-bit)- CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) atau AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM)- RAM: 8 GB- Hard disk space: 30 GB- DirectX version: DirectX 11- OS: Windows 10/11 (64-bit)Kemudian, Ubisoft juga menawarkan beberapa kualitas yang bisa kamu sesuaikan jika kamu bermain menggunakan konsol. Beberapa data ini bisa kamu jadikan acuan agar bisa bermain game ini menjadi lebih bagus dari segi grafis atau visual.