Game dari Anime Little Witch Academia Meluncur Mei

abar baik untuk penggemar anime Little Witch Academia karya Masahiko Oshima yang dirilis pada tahun 2013.Pihak Bandai Namco hari ini mengumumkan bahwa game adaptasi anime tersebut segera dirilis tahun ini, persisnya di tanggal 15 Mei 2018. Game dengan judul Little Witch Academica: Chamber of Time akan mengusung konsep 3D action dengan gameplay JRPG.Bersamaan dengan pengumuan ini pihak Bandai Namco juga merilis video anime singkat pengantar game. Diceritakan, Akko yang merupakan karakter utama dalam anime Little Witch Academia tanpa sengaja membuat time loop atau waktu yang terus berulang.Untuk mengehentikan hal tersebut, Akko bersama beberama temannya di Luna Nova Academy bertualang. Di game ini pemainkan bisa mengumpulkan enam karakter party yang memiliki keahlian serangan masing dan bisa ditingkatkan kemampuannya.Meskipun game ini mengusung konsep JRPG, pemain bisa menggunakan fitur co-op multiplayer untuk bermain bersama tiga pemain lainnya secara online. Di dalam game, permain akan disuguhkan real-time combat dan kemampuan untuk menciptakan ilmu sihir serta ramuan khusus yang digunakan untuk melawan musuh.Pihak Bandai Namco menyebutkan bahwa game ini nantinya akan dirilis bersamaan di PS4 dan PC via layanan Steam. Selain itu mereka menjanjikan game ini juga tetap akan menyajikan kisah persahabatan yang memang menjadi inti utama dari versi anime.(MMI)