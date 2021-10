Free Fire dan Venom Kolaborasi di Konten Terbaru, Begini Cara Mainnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game battle royale populer dari Garena yaitu Free Fire mulai hari ini resmi memulai kolaborasi baru dengan film Venom: Let There Be Carnage. Di kesempatan ini tentu saja keduanya menggelar event khusus yang di dalamnya tersedia konten ekslusif untuk bisa didapatkan gamer atau Survivors secara gratis.Imformasi yang diterima Medcom.id menyebutkan bahwa kolaborasi Free Fire dengan Sony Entertainment Pictures selaku studio pembuat film tersebut akan berlangsung hingga 24 Oktober mendatang. Di sini akan diberikan misi baru yang harus diselesaikan untuk mendapatkan konten eksklusif bertema film Venom: Let There Be Carnage.“Kolaborasi ini menghadirkan karakter ikonik Marvel di dunia Free Fire dalam berbagai skin dan tema. Hadirnya kolaborasi pertama antara Free Fire dan sebuah franchise film ini juga bentuk komitmen kami untuk terus menawarkan pengalaman seru yang tak terlupakan dan unik bagi komunitas global pemain Free Fire,” ujar Produser Garena Free Fire, Harold Teo.Sejumlah konten yang bisa didapatkan dari misi khusus tersebut di antaranya Male Costume Bundle, Backpack, Airplane, Deadlift Box, dan Helmet dengan tema Carnage. Pada event peek-day di 16 Oktober semua gamer juga berkesempatan menerima hadiah spesial berupa Venom Motorbike.Bagaimana cara mendapatkan semua hadiah tersebut? Pertama, login dan main pada peek-day di tanggal 16-17 Oktober untuk mendapatkan Venom Motorbike, Carnage Helmet, 2x Incubator Voucher, SPAS12- Wasteland, dan We Are Venom Streetwear Male Bundle.Misi lain yang bisa dimainkan adalah Venom Chaos Attack Web Event yang bakal membagikan hadiah Venom Backpack. Terakhir, Retention Mission di tanggal 10-24 Oktober untuk mendapatkan Venom Deadbox dan Vouchers.Beberapa waktu lalu Garena juga sudah merilis versi baru game ini yaitu Free Fire Max yang menyediakan gameplay sama tapi dengan kualitas grafis dan audio yang lebih imersif untuk gamer yang ingin pengalaman berbeda. Meskipun begitu gamer tidak harus membuat akun baru dan semua progres permainan bisa dilanjutkan.