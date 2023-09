The Witcher Punya Board Game, Cocok Dimainkan Bersama Keluarga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: CD Projekt Red mengumumkan bahwa mereka menghadirkan sebuah board game yang mengangkat nuansa The Witcher. Siapa yang tidak dengan Geralt the Rivia? Ia merupakan sebuah karakter game yang cukup difavoritkan oleh para gamer, bahkan The Witcher sendiri memang sudah berhasil diangkat menjadi salah satu serial Netflix yang cukup memberikan kesan positif kepada penontonnya.Path of Destiny menjadi nama board game yang dirilis oleh CD Projekt Red dan menjadi Board Game satu-satunya dari waralaba The Witcher. Terlihat aksi Geralt, Ciri, dan juga Yennefer sebagai bintang utama dari paket box pembeliannya.Dikonfirmasi oleh CD Projekt Red bahwa board game ini akan mengajak lima pemain agar bisa memainkan permainan ini. Maka, akan sangat cocok jika dimainkan bersama dengan teman atau bahkan bersama keluarga untuk mengisi waktu bersama yang menyenangkan.Perlu diketahui, permainan ini akan memakan waktu 45 hingga 90 menit untuk satu rondenya. Jadi, dipastikan permainan ini memang akan sangat cocok jika dimainkan dalam mengisi waktu bersama keluarga atau sedang berkumpul bersama dengan teman.Kamu sebagai pemain akan mengambil peran dari seorang Geralt, Ciri, Yennefer, atau Dandelion. Selain itu, kamu juga akan bermain mengikuti cerita-cerita yang memang sudah ada dalam game The Witcher, kamu akan menggunakan beberapa kemampuan yang unik agar bisa menyelesaikan permainan ini.Selain mengikuti alur ceritanya, kamu justru juga bisa mengubah alur cerita sesuai dengan pilihan yang kamu pilih. Jadi, bisa dikatakan permainan ini akan berakhir sesuai dengan keputusan yang sudah kamu pilih.Pada akhir permainan juga kamu akan dikenang sebagai pahlawan, begitu juga sebaliknya. Maka, setiap pilihan akan sangat menentukan masa depan dan akhir dari permainan yang dimainkan secara bersama.