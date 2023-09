Monopoly Punya Edisi Spesial The Witcher

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Geralt the Rivia menjadi karakter game yang cukup digemari oleh penggemar industri game. Karakter tersebut datang dari seri game yang cukup legendaris, yakni The Witcher.Namun, perlu diketahui bahwa The Witcher hadir sebagai edisi spesial dari board game paling terkenal, Monopoly. Jadi, game monopoly yang sering dimainkan bersama dengan keluarga dan teman kali ini menghadirkan nuansa dari game The Witcher.Wajah Geralt, Ciri, dan juga Yennefer terpampang pada bagian tengah papan dari game Monopoly tersebut. Pada edisi kali ini, para pemain diajak untuk bermain Monopoly dengan pengalaman yang sedikit berbeda.Chance Card yang bisa menguntungkan para pemain tersebut kali ini diubah menjadi Law and Surprise, sehingga isi dari kartu tersebut akan sangat berbeda dari Chance Card pada umumnya. Hal ini juga mengubah nama dari Community Chase, pada edisi kali ini akan dinamakan sebagai Bounty.Layaknya game Monopoly, kamu akan bertanding melawan pemain lain dalam menguasai beberapa wilayah. Pastinya, dengan wilayah tersebut maka kamu akan mendapatkan keuntungan. Berbeda pada edisi The Witcher ini, wilayah yang biasanya dinamakan dengan wilayah asli, maka pada edisi ini akan dinamakan dengan nama-nama monster terkenal dari game The Witcher.Seperti yang diketahui, Monopoly cukup sering melakukan kolaborasi dengan beberapa game dan juga film. Salah satunya datang dari edisi Tokyo Ghoul Manga Box Set. Pada edisi tersebut, game Monopoly hadir dengan nuansa anime atau manga yang cukup terkenal.Warhammer juga pernah mendapatkan edisi Monopoly yang cukup memberikan banyak penggemar game tersebut membeli edisi untuk bermain Monopoly bersama dengan teman dan keluarga. Pada edisi tersebut, para pemain disuguhkan dengan beberapa nuansa dari Warhammer yang diperlihatkan dalam game.