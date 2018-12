Ubisoft Umumkan Sekuel, Far Cry New Dawn

Ubisoft resmi mengumumkan proyek teranyar mereka, Far Cry New Dawn. Ini mengonfirmasi sejumlah bocoran yang muncul sebelum ajang Game Awards 2018.Ubisoft mengatakan bahwa ini adalah standalone sequel dari Far Cry 5. Berdasarkan video trailer resmi ini diperlihatkan dua gadis kulit hitam tadi tampak sebagai pemimpin ordo baru dengan lambang sebuah mata.Ubisoft tampaknya mencoba pendekatan baru. Beberapa pihak menilai bahwa kedua perempuan ini akan menjadi antagonis dalam Far Cry New Dawn. Ini juga pertama kalinya mereka mengangkat perempuan sebagai antagonis utama.Cerita singkat di deskripsi video, latar cerita Far Cry New Dawn mengambil waktu 17 tahun setelah tragedi ledakan nuklir di akhir Far Cry 5.Masyarakat Hope County, Montana, diperlihatkan mendirikan benteng-benteng kecil bagi mereka yang selamat dan ordo baru ini berusaha menguasai dan menjarah harta mereka.Diperlihatkan bahwa gameplay FPS masih disajikan dengan fitur mengedalikan hewan sebagai rekan bertarung. Namun, dari sisi senjata Far Cry New Dawn mengadopsi gaya post-apocalyptic dengan menggunakan beragam benda sebagai sebuah senjata baru dengan bentuk aneh.Far Cry New Dawn dipastikan dirilis pada 15 Februari untuk semua platform kecuali Nintendo Switch. Tidak ketinggalan di akhir video trailer diperlihatkan sedikit sosok dari Joseph Seed yang ternyata masih hidup dan menyesali rencananya yang gagal.(MMI)