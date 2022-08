Skin Eksklusif Demon Slayer X Arena of Valor Tersedia Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Game MOBA mobile Arena of Valor (AOV) hari ini resmi memulai debut kolaborasi kedua dengan anime ternama Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Sesuai janji, hari ini hadir dua skin eksklusif dari anime tersebut.Arena of Valor kedatangan skin karakter Zenitsu Agatsuma untuk Hero Murad dan Inosuke Hashibira untuk Hero Zephys. Tidak hanya dua, Garena sudah menyiapkan skin eksklusif Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba untuk hero Enzo namun baru akan hadir di 23 Agustus mendatang.Zenitsu diceritakan sebagai seorang pemuda yang tidak percaya diri, tetapi saat dirinyatertidur, ia bisa berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Ketika berubah, Zenitsuakan memiliki kemampuan yang sangat cepat dan juga berbahaya.Inosuke sendiri merupakan pemuda misterius yang selalu menggunakan topeng babihutan dan memiliki kepribadian yang agresif. Kedua skin bisa dilengkapi dengan item in0game hingga emoji, battle effect serta avatar yang bisa dikoleksi.Semuanya bisa didapatkan dengan memainkan misi bernama Inosuke’s Practice yang sudah digelar sejak tanggal 8 Agustus hingga 30 Agustus 2022. Pemain bia menjajal efek skill Thunder Breathing untuk skin Zenitsu dan Beast Breathing pada Inosuke.Tidak hanya skin Zenitsu Agatsuma dan Inosuke Hashibira, tapi skin Tanjiro Kamado dan Nezuko Kamado juga akan kembali tersedia. Demon slayer: Kimetsu no Yaiba merupakan manga karya Koyoharu Gotoge (Shueisha JUMP Comics) yang diadaptasi menjadi serial animasi oleh Ufotable dan tayang pada April 2019.Sesuai pengumuman Garena di awal tahun 2022, di bulan Juli akan berlangsung AoV Day dengan bertajuk Dimension Music Party, di sini akan digelar juga pesta musik tahunan. Di bulan September kabarnya Garena AoV akan menggelar kompetisi desain skin karakter.Arena of Valor juga akan menggelar perayaan ulang tahun pada bulan Oktober, mereka akan menggelar event AoV 6th Anniversary. Di sini akan digelar acara meriah dengan banyak hadiah yang tidak boleh dilewatkan penggemarnya.