Benarkah Konsumsi Mangga Bikin Tubuh Gemuk?

Mangga termasuk buah tropis yang cukup digemari karena rasanya yang manis. Selain segar, mangga mengandung banyak nutrisi. Tapi karena rasanya manis, buah ini sering dihindari orang yang sedang diet karena takut berat badan naik.Benarkah hal tersebut?Ahli gizi Jasleen Kaur menjelaskan bahwa mangga bebas lemak, bebas kolesterol, dan bebas garam sehingga mampu memberi nutrisi ekstra pada tubuh dengan cara yang sehat. Meski demikian, bukan berarti Anda bisa makan buah ini berlebihan."Kelebihan makan apapun membuat Anda bertambah gemuk. Sama halnya dengan mangga jika dimakan di atas batas kalori, dapat meningkatkan berat badan," terangnya, dilansir dari NDTV.Mangga justru membantu penurunan berat badan jika dikonsumsi dalam batas kalori tertentu. Kaur menambahkan, mangga memiliki kandungan tinggi vitamin C, A, zat besi, tembaga, dan potasium yang baik untuk tubuh."Buah ini menyediakan gula alami yang membuat Anda energetik dan aktif. Namun, pastikan Anda makan tidak melebihi kalori karena bisa membuat perut kembung dan mengalami masalah pencernaan," saran Kaur.Mangga berukuran sedang dengan berat 200 gram memiliki 150 kalori. Kaur merekomendasikan untuk makan mangga 30 menit sebelum berolahraga agar Anda merasa berenergi.Kaur menyarankan untuk tidak makan mangga setelah makan berat, karena itu artinya Anda mengonsumsi kalori ekstra yang akan diubah menjadi lemak tubuh. Makanlah mangga pada jam 10 pagi atau sebagai camilan pada malam hari.Selain yang dipaparkan Kaur, berikut manfaat mangga yang bisa Anda ketahui.Mangga mengandung vitamin C yang tinggi, pektin, dan serat yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga jantung tetap sehat.Seporsi mangga dapat mencukupi 25 persen kebutuhan vitamin A. Jadi jika Anda tidak terlalu suka wortel, mangga bisa menjadi alternatif makanan bernutrisi untuk mata.Jus mangga membantu mencegah panas dalam dan mengurangi rasa lelah akibat cuaca panas. Vitamin A, C, dan karotenoid yang terkandung pada mangga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga Anda tidak mudah sakit.Lihat video:(DEV)