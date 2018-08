Lima Langkah Ini Bantu Mempercepat Penyembuhan Batuk

: Batuk merupakan penyakit yang sering menyerang anak-anak, apalagi ketika cuaca sedang tidak bersahabat. Meski kebanyakan batuk tidak berbahaya, tetapi cukup mengganggu.Selain memeriksakan ke dokter, beberapa cara ini bisa dicoba untuk meredakan batuk anak.Menurut WebMD, madu bermanfaat mengurangi rasa gatal sehingga anak dapat beristirahat pada malam hari. Saat tidak batuk pun, madu baik dikonsumsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.Namun, untuk bayi di bawah 1tahun sebaiknya hindari madu karena dapat menyebabkan botulisme, keracunan serius yang disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium botulinum.Jika Anda ingin mengobati batuk yang disebabkan karena pilek biasa, terapi uap menjadi obat terbaik."Anda dapat mencoba mandi uap hangat atau alat pelembab udara atau humidifier," saran Richard A. Honaker, MD, dokter dan penasihat medis senior untuk Your Doctors Online.Untuk bayi dan anak kecil, ubah kamar mandi menjadi ruang uap dengan pintu tertutup dan nyalakan pancuran air panas, lalu duduklah di sana selama 10 atau 15 menit. Untuk anak yang sudah lebih besar, gunakan steamer wajah atau panci air panas, tetapi usahakan hati-hati saat melakukannya.Menurut Dr Honaker, batuk yang tidak berbahaya biasanya akan hilang dengan sendirinya."Batuk bisa terjadi karena radang saluran nafas akibat flu, Anda bisa menggunakan inhaler tetapi biasanya akan hilang dengan sendirinya, biasanya 1-3 minggu batuk akan sembuh."Ada batuk yang terjadi karena tingginya asam lambung. Jika itu penyebabnya, pengaturan kembali pola tidur dan aktivitas sebelumnya bisa membantu penyembuhan batuk."Hindari camilan sebelum tidur, pilih obat asam lambung yang sudah mendapatkan persetujuan dokter, dan gunakan bantal tambahan untuk menjaga asam naik ke kerongkongan, "saran Dr Honaker.Menurut American College of Allergy, Asthma and Immunology terkadang batuk bisa juga terjadi karena alergi. Jika itu yang terjadi, usahakan Anda menjaga kebersihan rumah dari debu-debu atau hal yang menjadi pemicu alergi. Membersihkan tirai dan karpet secara teratur bisa menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan.Lihat video:(DEV)