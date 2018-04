Wanita Menyukai Pria dengan Genggaman Tangan Mantap karena Alasan Ini

: Wanita mempertimbangkan banyak hal saat memilih pasangan hidup. Salah satunya adalah berdasarkan kekuatan tangan saat menggenggam, demikian menurut sebuah studi.Para peneliti dari Mailman School of Public Health di Columbia University dan Columbia Ageing Centre menemukan adanya hubungan antara genggaman yang kuat dan kemungkinan pernikahan yang lebih tinggi setelah meneliti 5 ribu orang dewasa dari Norwegian City of Tromso.Mereka menyimpulkan, pria dengan genggaman yang lebih kuat cenderung lebih mudah menikah dibandingkan mereka yang tidak menggenggam sekuat itu.Namun, hal tersebut tak berlaku untuk wanita.Studi yang dipublikasi dalam jurnal SSM-Population Health tersebut menganalisa kekuatan menggenggam dari dua grup, yang lahir antara 1923-1935 dan 1936-1947 dengan rentan usia 59-71 tahun. 'Kekuatan genggaman para partisipan diukur menggunakan vigorimeter, alat yang bisa mengukur kekuatan dengan cara meremas balon karet, sebagai perbandingan.Hasilnya, wanita cenderung lebih senang dengan pria dengan genggaman tangan kuat."Penelitian kami melihat bahwa wanita lebih menyukai pasangan yang memberi sinyal kekuatan dan semangat ketika menikah," tukas peneliti Vegard Skirbekk, seorang profesor di Columbia Aging Center. Hal itu, dianggap tergambar dari genggaman tangan yang kuat.Sementara, pria yang tak sehat cenderung sulit diajak menikah.Selain pernikahan, genggaman yang kuat juga dapat dijadikan sebagai indikator kemampuan seseorang untuk aktif secara sosial dan fisik.Menurut Harvard University Medical School, kekuatan genggaman adalah alat yang berguna dalam menentukan risiko serangan jantung atau stroke seseorang karena menunjukkan kekuatan otot yang lebih lemah.Metode ini sangat membantu karena bisa dijadikan prediktor kematian atau penyakit kardiovaskular yang lebih baik daripada tekanan darah.Para peneliti di University of Manchester juga menemukan bahwa genggaman yang kuat sering merupakan tanda kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik, memori, dan waktu reaksi yang cepat.Lihat video:(DEV)