Niat dan Waktu Bayar Zakat Fitrah untuk Pribadi, Istri, dan Anak

Beberapa niat ketika membayarkan zakat fitrah:

1. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri

2. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan seluruh keluarga

3. Niat zakat fitrah untuk istri

4. Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki

5. Niat zakat fitrah untuk anak perempuan

6. Niat Zakat Fitrah untuk Orang Lain yang Diwakilkan

(Ilustrasi) P etugas melayani pembayar zakat membayar zakat fitrah di Masjid Istiqlal, Jakarta. MI/Panca Syurkani

Waktu pembayaran zakat fitrah

Waktu mubah, yaitu sejak awal hingga akhir Ramadhan. Tidak boleh membayar zakat sebelum masuk bulan Ramadan. Waktu wajib, yaitu waktu akhir Ramadhan dan awal Syawal. Dalam hal ini, kewajiban bayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami hidup pada sebagian waktu Ramadhan dan sebagian waktu Syawal meski sejenak. Waktu sunnah, yaitu sebelum shalat Id berlangsung. Bisa dikatakan, waktu ini berlangsung sejak malam takbiran hingga pagi sebelum shalat Idul Fitri. Waktu makruh, yaitu setelah shalat Idul Fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir, yaitu maghrib hari raya Idul Fitri. Waktu haram, yaitu setelah tanggal 1 Syawal berakhir.

Jakarta: Tak hanya ibadah puasa , setiap muslim memiliki kewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk kesempurnaan ibadah saat Ramadan. Waktu dan niat saat serah terima pemberi zakat dan amil zakat juga sudah diatur.Zakat fitrah dikeluarkan biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras di Indonesia. Sebagian ulama membolehkan zakat fitrah dibayarkan dengan uang tunai seharga makanan pokok sesuai ukuran bentuk makanan tersebut.Soal besaran zakat, mayoritas ulama bersepakat yakni 1 sha' (sekitar 2,7 sampai 3 kilogram). Melansir NU Online, zakat fitrah hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda:Artinya : Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah (pada bulan Ramadhan kepada setiap manusia). (HR Bukhari-Muslim).Ada beberapa bacaan niat yang bisa digunakan saat mengeluarkan zakat fitrah, sesuai dengan ditujukannya kepada siapa."Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an nafsi fardhan lillahi ta’ala."Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah Taala.""Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri anni wa an jami’i ma yalzimuniy nafaqatuhum syar’an fardhan lillahi ta’ala."Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardhu karena Allah Taala.""Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an zaujati fardhan lillahi ta’ala."Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardhu karena Allah Taala.""Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an waladi (…..) fardhan lillahi ta’ala."Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku … (sebutkan nama), fardhu karena Allah Taala.""Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an binti (…..) fardhan lillahi ta’ala."Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku … (sebutkan nama), fardhu karena Allah Taala."“Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an (……) fardhan lillahi ta’ala.”Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk … (sebutkan nama spesifik), fardhu karena Allah Taala.”Melansir laman NU Online, mazhab Syafi’i membagi pembayaran zakat fitrah ke dalam lima waktu, antara lain:Jadi segera bayarkan zakat fitrah Anda di badan Amil zakat terdekat di sekitar Anda, jangan sampai terlewatkan.(REN)