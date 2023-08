6 Kesalahan saat Renovasi Dapur, Apa Saja?

Kesalahan saat merenovasi dapur

1. Tak memperhatikan kualitas peralatan dapur

Kesalahan yang biasa terjadi saat renovasi dapur. Foto: Shutterstock

2. Mengecat kabinet sendiri

Kesalahan yang biasa terjadi saat renovasi dapur. Foto: Shutterstock





3. Kurang tempat penyimpanan

Kesalahan yang biasa terjadi saat renovasi dapur. Foto: Freepik

4. Lupa mengukur ruangan

Kesalahan yang biasa terjadi saat renovasi dapur. Foto: Shutterstock

5. Tergesa-gesa

Kesalahan yang biasa terjadi saat renovasi dapur. Foto: Shutterstock

6. Mengabaikan listrik

Kesalahan yang biasa terjadi saat renovasi dapur. Foto: Shutterstock

(KIE)

Jakarta: Renovasi dapur merupakan cara yang digunakan untuk mengubah tampilan dapur lebih baik. Tak hanya itu, renovasi biasanya dilakukan untuk menambahkan beberapa fungsi baru di dapur.Saat merenovasi, Anda harus mempersiapkan dengan matang konsep dan desain yang diinginkan. Jangan sampai Anda melakukan kesalahan saat merenovasi karena minimnya pengetahuan.Menurut para desainer interior, ada beberapa kesalahan yang kerap terjadi ketika merenovasi dapur. Berikut 10 kesalahan saat merenovasi dapur dan cara mengatasinya, dikutip dari laman The Spruce.Pernah dengar ungkapan 'go big or go home'? Saat merenovasi dapur dibutuhkan perencanaan yang matang dan totalitas dalam memilih bahan. Anda harus lebih selektif dalam memilih peralatan dapur agar lebih awet dan tahan lama."Berinvestasi lah dalam bahan berkualitas yang akan tahan dari waktu ke waktu," kata founder dari Nina Magon Studio Nina Magon.Meskipun tidak ada yang salah dengan mengecat kabinet, beberapa ahli mengatakan bahwa Anda harus pintar dan memiliki perencanaan yang matang saat melakukannya.Desainer Interior Utama di Decorilla Online Interior Design Devin Shaffer mengatakan mengecat kabinet tidak disarankan dilakukan sendiri."Ketika anggaran ketat, tidak apa-apa untuk mengeksplorasi cat dan noda untuk lemari, karena mengganti lemari adalah bagian paling mahal dari renovasi dapur . Namun, saya tidak menganjurkan Do It Yourself (DIY) pada lemari dan menyarankan untuk selalu menggunakan bantuan seorang ahli," ujarnya.Dapur adalah tentang fungsionalitas, terutama karena segala sesuatu mulai dari persiapan makanan dan memasak terjadi di ruang ini. Namun banyak orang tidak mempertimbangkan mengenai tempat penyimpanan.Saat storage dapur kurang, membuat kita menaruh barang diatas meja. Hal ini akan membuat dapur terlihat sesak dan mengganggu aktivitas.Bagi dapur dengan kapasitas ruangan yang kecil, Anda dapat memasang kabinet tinggi hingga langit-langit.Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang ketika merenovasi dapur adalah tidak memikirkan ruang yang cukup. Anda dapat memiliki semua peralatan, lemari, dan fitur terbaru, tetapi lupa untuk mengukur ruangan.Ukur peralatan Anda untuk memastikannya pas dengan ruang yang diinginkan. Pertimbangkan juga saat Anda membuka pintu dan ke arah mana pintu, peralatan, lemari, rak saat dibuka.Saat merenovasi dapur, Anda harus melakukannya dengan pelan dan penuh pertimbangan. Jangan pernah terburu-buru saat merenovasi dapur agar tidak terjadi kesalahan.Dalam merenovasi dapur, bukan hanya aspek desain dan peralatan yang memberi atmosfer bagus pada dapur. Ketersediaan listrik dan cahaya yang cukup juga penting.Pencahayaan itu penting untuk keamanan saat memasak karena Anda akan memegang alat tajam dan peralatan dapur lainnya. Tanpa pencahayaan yang cukup, ini bisa berbahaya dan salah saat menggunakan alat tersebut.Para ahli mengatakan sering kali orang terlalu fokus pada area wastafel dan meja sehingga melupakan area lainnya.