Astra Property Catat Pendapatan Operasional Tumbuh 51%

Jakarta: Di masa sulit akibat dampak dari pandemi covid-19, Astra Property terus menunjukkan kinerja positifnya. Perusahaan bersama seluruh unit bisnis berkomitmen penuh untuk terus berkarya dan berinovasi guna menciptakan nilai positif untuk industri properti."Kinerja positif ini terlihat dari pertumbuhan net income operation (pendapatan operasional bersih) year-to-year Astra Property di September 2021 sebesar 51 persen," ungkap Presiden Direktur PT Menara Astra Djap Tet Fa.Selain itu, kinerja positif dibuktikan melalui proyek Arumaya Residences di Kawasan TB Simatupang yang telah melakukan topping off pada Maret 2021. Proyek yang berlokasi di Mega Kawasan Jakarta Garden City itu juga terus membangun dan melakukan hand over unit tepat waktu kepada konsumen.Pada September 2021, Astra juga memperkenalkan area komersialnya yang bernama Genova. Area komersial ini punya konsep membaur dengan alam yang berada di tepi danau dengan konsep arsitektur shophouse yang unik.Perluasan after sales service juga dilakukan oleh Livng (baca: Living) sebagai penyedia jasa titip sewa, fit out, dan dekorasi unit, jasa pemeliharaan unit, hingga jasa transportasi yang disediakan bukan hanya bagi Anandamaya Residences tetapi juga Asya. Ini menjadi nilai tambah bagi investor maupun penghuni di Anandamaya Residences dan Asya.Selain itu, Resta Pendopo KM 456, salah satu proyek komersial gabungan antara Astra Property, Astra Infra, dan SPJT di ruas tol Trans Jawa Semarang-Solo juga tetap beroperasi dan senantiasa berkembang untuk menjadi tempat wisata.Memperingati hari jadinya yang ke-5, Astra Property selaku lini bisnis ketujuh PT Astra International Tbk tahun ini kembali menyelenggarakan event Living First. Mengangkat tema Feel the Life, Astra Property mengajak untuk merayakan kehidupan dan berbagi energi positif kepada sesama.Acara ini akan berjalan mulai 22 Oktober hingga 21 November 2021. Acara Living First 2021 akan diisi oleh berbagai acara seperti webinar yang akan membahas seputar lifestyle, investasi, arsitektur, dan desain interior bersama pembicara yang andal.Salah satunya yaitu Exciting Talkshow bersama Chef Andrea Peresthu dari grup Javanegra yang akan mengupas mengenai perjalanan kuliner dari chef Andrea Peresthu dan dunia kuliner gourmet dining di Indonesia.