Bangun Perkantoran Berkonsep Green Building, Astra Property Rogoh Rp1 Triliun

Bakal dilengkapi sertifikasi green building

Jakarta: Astra Property membangun gedung perkantoran di kawasan Jakarta Selatan. Gedung perkantoran yang rencananya rampung kuartal II-2026 tersebut akan melengkapi fasilitas kawasan mixed use The Arumaya.Pembangunan gedung perkantoran bertajuk Arumaya Office tersebut menelan investasi Rp1 triliun. Pembangunannya ditandai melalui prosesi groundbreaking yang dilakukan pada Kamis, 12 Oktober 2023.Presiden Direktur PT Samadista Karya Frans Surjadi sebagai pengelola kawasan The Arumaya mengatakan pembangunan perkantoran ini merupakan salah satu bentuk komitmen Astra Property untuk terus mengembangkan portofolio bisnisnya tidak hanya residensial, tapin juga mixed-use yang terintegrasi dengan komersial perkantoran dan retail pendukung."Selain itu, melihat dari sisi lokasinya yang strategis serta berada di kawasan bisnis di Jakarta Selatan, kami melihat peluang yang bagus untuk membangun sebuah kawasan komersial terintegrasi baru di The Arumaya," jelas dia dalam konferensi pers.Gedung Arumaya Office dibangun di area seluas 36 ribu meter persegi yang akan terdiri dari 23 lantai dengan luasan area office per lantai sebesar 1.748 meter persegi untuk area low zone dan 1.784 meter persegi untuk area high zone.Arumaya Office menyasar line-up tenant dari reputable multinasional companies dan grup Astra untuk office tenants, serta retail tenants seperti restoran, coffee shop, atau supporting retail seperti, supermarket, banking, dan apothecary.Arumaya Office hadir menawarkan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya dengan menjadi bagian dari gedung perkantoran yang berlokasi di kawasan bisnis, didukung oleh koneksi transportasi yang terintegrasi dengan baik, dan berbagai fasilitas untuk menunjang gaya hidup urban. Perencanaan sersertifikasi green building juga menjadi bagian dari realisasi komitmen ESG The Arumaya."Kami optismistis, market office building ke depan akan semakin membaik. Terlebih untuk koridor TB Simatupang, ke depannya Pdak banyak supply ruang perkantoran baru, sehingga hal ini dapat mendukung market untuk Arumaya Office," ujar Head of Asset Management Arumaya Office Demmy Indranugroho.Menurutnya, perkantoran yang dilalui jalur MRT masih menjadi pilihan. Arumaya Office juga akan dilengkapi dengan serfikasi green building . Hal ini merupakan perwujudan komitmen Astra Property terhadap sustainability development dan untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup para stakeholders.