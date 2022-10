Mau Bangun Rumah Bujet Rp100 jutaan? Ini Desainnya

1. Rumah kubus minimalis

Desain rumah untuk bujet Rp100 jutaan. Ilustrasi: Pinterest





2. Rumah kontainer minimalis

Desain rumah untuk bujet Rp100 jutaan. Ilustrasi: Pinterest

3. Rumah kotemporer

Desain rumah untuk bujet Rp100 jutaan. Ilustrasi: Pinterest

4. Rumah minimalis ala Jepang

Desain rumah untuk bujet Rp100 jutaan. Ilustrasi: Pinterest

5. Rumah A-Frame House

Desain rumah untuk bujet Rp100 jutaan. Ilustrasi: Pinterest

Jakarta: Membangun rumah dengan budget Rp100 juta sangatlah memungkinkan, pasalnya rerata harga dalam pembangunan rumah berada di kisaran Rp3 juta per meter persegi. Jumlah tersebut sudah termasuk ongkos upah tenaga kerja beserta material yang dibutuhkan."Biasanya, bangunan Rp3 juta per meter persegi memiliki spesifikasi fondasi pasangan batu kali, dinding tembok batu bata plester aci finish cat, plafon gypsum rangka kayu atau hollow, lantai keramik, dan atap genteng rangka baja ringan, juga sudah termasuk ongkos tenaga kerjanya,” kata Interior Expert Pinhome Shania Tahir dikutip Rabu, 12 Oktober 2022.Lebih lanjut, Shania mengatakan ukuran rumah yang bisa dibangun dengan bujet Rp100 juta dengan harga rata-rata Rp3 juta per meter persegi yakni luas bangunan yang bisa dibangun sekitar 34 per meter persegi dengan variasi ukuran bangunan.Misalnya mencakup 4m x 8m = 32 per meter persegi, 5m x 7m = 35 per meter persegi, 6m x 6m = 36 per meter persegi, dan 7m x 5m = 35 per meter persegi. Berikut ini beberapa desain rumah yang dapat dibangun dengan bermodalkan Rp100 juta saja.Saat ini, rumah jenis ini memiliki ciri khas rumah modern, di mana desainnya tergolong murah. Meski dengan budget kecil, tapi tampilannya cukup untuk tetap mempertahankan kesan modern. Kelebihan lainnya yakni karena kebutuhan lahan yang tidak terlalu besar, apabila lahan yang dimiliki ukurannya tidak terlalu luas, maka pemilik hunian bisa mengaplikasikan model rumah murah yang satu ini.Rumah kontainer minimalis memang telah banyak digunakan terutama di luar negeri dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan membangun rumah menggunakan dinding. Meskipun menggunakan kontainer sebagai rumah, pemilik rumah tetap bisa mendesainnya sebagus mungkin agar memiliki tampilan yang cantik dan elegan.Pemilik rumah bisa menambahkan jendela dan pintu dari kaca yang akan menambah kesan minimalis pada rumah. Tidak hanya itu, penggunaan kaca pada pintu juga memudahkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah, sehingga rumah mendapatkan pencahayaan alami yang cukup.Shania menuturkan rumah jenis ini dapat menjadi pilihan sebagai desain rumah dengan budget minim. Rumah kontemporer adalah desain rumah yang sedang banyak digunakan saat ini. Rumah ini memiliki bentuk yang sederhana dengan garis-garis yang geometris.Selain itu, rumah kontemporer umumnya dirancang dengan menggunakan gaya modern. Rumah ini memiliki tampilan yang modern dengan detail yang sangat inovatif. Terlebih, desain rumah ini juga bisa diaplikasikan pada lahan yang tidak terlalu luas karena tidak banyak membuang lahan yang ada.Shania pun menuturkan rumah kontainer ini memiliki sejumlah keunggulan seperti praktis dan budget yang dibutuhkan juga minim. Dilihat dari sisi interiornya sangat memungkinkan untuk dilengkapi guna memberikan sisi kenyamanan. Rumah kontainer bisa dilengkapi dengan plafon, diisi furnitur, dan bagian lantai dapat dilapisi oleh lantai kayu ataupun vinyl.“Memang keunggulan dari rumah kontainer adalah praktis dan murah, tapi jangan takut. Dari sisi kenyamanannya kita bisa buat senyaman mungkin dengan dilengkapi plafon, furniture, dan lantainya bisa diganti juga pakai lantai kayu, vinyl, bahkan keramik. Asalkan nggak terlalu berat kaya marmer,” tambah Shania.Rumah jenis ini bisa menjadi pilihan dengan budget Rp100 juta saja. Pemilik rumah bisa membangun rumah dengan desain ala Jepang, yaitu menggunakan unsur kayu pada dinding dan lantai. Pilihan kayunya pun dapat disesuaikan dengan budget yang ada.Kemudian pada bagian dalam rumah, pemilik bisa menggunakan pintu yang terbuat dari panel atau papan kayu yang senada dengan kayu lain yang digunakan pada rumah. Penambahkan batu-batu kerikil pada akses jalan pagar utama menuju pintu rumah akan menambahkan kesan rumah-rumah tradisional Jepang.Desain rumah ini memiliki rangka menyerupai huruf A dengan menampilkan sisi miring roofline hingga menyentuh garis pondasi. Rumah ini mirip seperti tempat kemah untuk anak-anak, hanya saja bentuknya lebih besar dan disertai dengan konstruksi bangunan yang kuat.Material yang digunakan pada rumah yang satu ini pun sangat beragam, mulai dari menggunakan bahan kayu, logam, hingga menggunakan dinding kaca yang tentunya akan membuat pencahayaan alami lebih mudah masuk ke dalam rumah.Demikian rekomendasi jenis hunian ber-budget Rp100 juta yang dapat dijadikan inspirasi. Sebagai informasi, Pinhome merupakan penyedia layanan properti berbasis website dan aplikasi.