Kenaikan harga properti di Batam lampaui Jakarta

Kenaikan harga properti di DKI Jakarta masih tertinggi di Indonesia. Secara tahunan pertumbuhan harga rumah di Ibu Kota itu sebesar 11,09 persen.

Indeks harga rumah atau House Price Index (HPI) yang diluncurkan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menunjukkan harga properti Kepulauan Riau dan DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia. Per Juni 2018, indeks harga properti di Kepulauan Riau sebesar 214,43.Sementara DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan indeks sebesar 189,2. Jawa Timur dan Banten menduduki posisi ketiga dan keempat dengan besaran indeks harga properti masing-masing sebesar 173,34 dan 156,8."Rata-rata pertumbuhan indeks tahunan untuk Kepulauan Riau 20,09 persen. Ini didorong perkembangan properti di Batam yang terus meningkat seiring kenaikan harga rumah," kata Direktur Utama BTN Maryono di Menara Bank BTN, Jl Gadjahmada No.1, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).Data index harga properti nasional per Juni 2018 tercatat sebesar 155,26. Kondisi ini tumbuh 7,23 persen dari periode sama tahun sebelumnya yang tercatat 145,15 (posisi Juni 2017).Maryono memproyeksikan HPI akan terus meningkat meski pertumbuhan harga rumah cenderung melambat karena faktor supply dan demand, tingkat suku bunga kredit dan ketersediaan properti. Namun permintaan rumah masih tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang padat penduduknya."Data backlog per Juni 2016, kekurangan perumahan di dua provinsi tersebut masing-masing 860.385 unit dan 1.013.‎624 unit," papar Maryono.Berdasarkan oIahan data BTN, tercatat indeks harga rumah tipe keciI, yakni tipe 21-36, sejak Januari 2014 mencapai indeks 167,74. Tertinggi bila dibandingkan tipe 45 dan 70 yang masing-masing mencatatkan HPI sebesar 143,97 dan 141,20."HaI Ini menggambarkan bahwa permintaan untuk rumah kecil lebih tinggi dibandingkan tipe rumah yang lebih luas. Kemungkinan ini juga terkait dengan daya beli masyarakat dan permintaan dari masyarakat kelas menengah ke bawah," pungkasnya.Berikut provinsi dengan HPI Tertinggi per Juni 2018:1. Kepulauan Riau dengan indeks 215,432. DKI Jakarta dengan indeks 189,203. Jawa Timur dengan indeks 173,344. Banten dengan indeks 156,825. Sumatera Selatan dengan indeks 154,546. Jawa Barat dengan indeks 154,487. Yogyakarta dengan indeks 151,158. Nusa Tenggara Timur dengan indeks 150,199. Jawa Tengah dengan indeks 149,5910. Papua dengan indeks 144,08Sedangkan provinsi dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi yaitu:1.‎ Kepulauan Riau 20,08%2. DKI Jakarta 17,55%3. Jawa Timur 13,96%4. Yogyakarta 13,7%‎5. Banten 11,18%6. Jawa Barat 10,61%7. Sumatera Selatan 9,71%8. Nusa Tenggara Timur 9,3%9. Jawa Tengah 9%10. Papua 5,6%(LHE)