Intip Rumah Gitaris Aerosmith Joe Perry, Punya Kolam Renang Berbentuk Gitar

Massachusetts: Setelah lebih dari tiga dekade, Joe Perry akhirnya memutuskan pindah dari rumahnya di Duxburry, Massachusetts. Lahan seluas hampir tiga hektare tersebut dijual USD4,5 juta atau setara Rp64 miliar (kurs Rp14.269). Gitaris Aerosmith berusia 71 tahun tersebut memperoleh properti itu pada 1988, dan sejak itu memperbarui dan diperluas dengan beberapa bangunan seperti gudang dan kolam berbentuk gitar.Tak hanya itu, rumah tersebut memiliki sebuah studio bersejarah yang dinamai "The Boneyard" di mana Perry dan rekan bandnya menulis dan merekam lagu-lagu hit seperti "Cryin'" dan "Fever."Fasad rumah berbingkai kayu cedar dan hijau dengan aksen garis pada atap serta bentuk jendela yang bervariasi. Ada juga garasi dua mobil yang dihiasi dengan pintu bergaya gudang. Rumah utama memiliki lima kamar tidur dan empat kamar mandi yang tersebar di area seluas 650 meter persegi. Rumah tersebut memiliki langit-langit balok kayu yang menjulang dan pahatan khusus.Terdapat sepasang gitar yang terukir di lantai marmer hijau serambi rumah. Ruang tamu yang santai namun elegan dengan dinding lis kayu, lantai pinus, dan perapian batu.Dapur dilengkapi dengan kitchen island di tengah, lemari dicat putih, dan peralatan kelas atas. Ruang peristirahatan utama dilengkapi perapian, dan kamar mandi bak spa.Selain itu, ada ruang media, ruang biliar, gym, dan ruang keluarga dengan akses ke dek atap. Ada lapangan dengan kolam dan air terjun.Lahir dan besar di Massachusetts, Perry juga memiliki band solonya sendiri bernama The Joe Perry Project , dan merupakan anggota dari supergrup rock Hollywood Vampires bersama Alice Cooper dan Johnny Depp.Dia berada di peringkat ke-84 dalam daftar Rolling Stone "The 100 Greatest Guitarists of All Time" dan Rock & Roll Hall of Fame dengan Aerosmith pada 2001.