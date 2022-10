Populer Properti: Program Sewa Rumah Jadi Hak Milik hingga Cermin dalam Feng Shui

1. Kurangi Kawasan Kumuh di Belawan Medan, Pemerintah Siapkan Program Perumahan

2. Sewa Rumah Bisa Jadi Hak Milik, Begini Caranya

3. Cermin di Atas Tempat Tidur, Baik atau Buruk Menurut Feng Shui?

(KIE)

Jakarta: Beberapa berita di kanal properti Medcom.id menjadi sorotan pembaca. Salah satunya program sewa rumah bisa jadi hak milik BTN hingga cermin di atas kasur menurut feng shui.Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id pada Rabu, 12 Oktober 2022:Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah program perumahan untuk penanganan kawasan kumuh di Belawan Medan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi kawasan kumuh sekaligus mendukung Program Penghapusan Kemiskinan Ektstrem di Kota Medan."Penanganan kawasan Belawan Medan merupakan salah satu fokus pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian PUPR. Kami ingin agar kawasan ini bisa tertata dengan baik dan memiliki hunian yang layak huni," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Oktober 2022.Iwan menjelaskan, Kementerian PUPR juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak baik Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, BUMN melalui PT KAI dan Pelindo serta Baznas termasuk kalangan perguruan tinggi serta mitra kerja lainnya dalam penataan kawasan ini.Baca selengkapnya di sini PT Bank Tabungan Negara (BTN) memiliki program KPR BTN Rent To Own. Program tersebut berangkat dari konsep pemilikan rumah yang menggunakan mekanisme sewa memberikan pilihan untuk memiliki rumah dengan cara kredit di masa akhir sewa.Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan dengan KPR BTN Rent to Own, maka masyarakat dapat membayar uang sewa setiap bulan sekaligus mengalokasikan tabungan untuk pembelian rumah."Rent to Own juga dapat membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi belum bankable. Dengan menggunakan skema Rent to Own mereka terlatih untuk membayar cicilan secara teratur dan akan menjadi penilaian dalam pemberian KPR setelah masa sewa selesai," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Oktober 2022.Baca selengkapnya di sini Cermin merupakan salah satu elemen dekorasi populer yang kerap digunakan untuk memperkuat cahaya dan menciptakan ruang yang luas secara visual. Namun meletakan cermin di kamar tidur tidak boleh sembarangan, menurut feng shui tata letak cermin sangat mempengaruhi energi di dalam kamar.Sebenarnya banyak ahli feng shui menyarankan untuk tidak menggantung cermin di area tertentu di rumah, dan salah satunya adalah kamar tidur. Disarankan untuk tidak menggantung cermin di kamar tidur, terutama menempatkannya di atas tempat tidur.Namun, di sisi lain menggantung cermin di atas tempat tidur juga membawa manfaat. Dilansir dari Feng Shui Beginner berikut penjelasan baik dan buruknya menggantung cermin di atas tempat tidur.Baca selengkapnya di sini