Cara Mudah Pilih Warna Cat Rumah

Strategi perusahaan

Pembukaan Dulux Experience Store. Foto: Medcom.id/Ajeng Putri Yuwono

Jakarta: Dulux menghadirkan Dulux Experience Store di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Melalui konsep Show Me, Inspire Me, Demonstrate Me, and Make It Happen, nantinya pelanggan bisa menentukan dengan pasti pilihan cat untuk diaplikasikan di rumah.Head of Marketing PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) Niluh Putu Ayu Setiawati mengatakan pihaknya ingin memberikan pengalaman yang berbeda kepada para home owner saat memilih cat."Memilih cat itu bukan sekadar datang ke toko bangunan yang image-nya adalah kotor dan panas. Tapi di sini kita memberikan experience bagaimana produk cat mentransformasi kehidupan manusia," kata Niluh, Senin, 27 November 2023.Dulux Experience Store hadir untuk membantu pelanggan memilih warna terbaik untuk rumah mereka. Pelanggan bisa melihat, merasakan, dan berkonsultasi dengan konsultan untuk memilih warna.Menurutnya, memilih warna cat yang tepat sangat mempengaruhi mood penghuni rumah. Bahkan, warna cat juga bisa mempengaruhi produktivitas dan kreativitas penghuni rumah, tak terkecuali anak-anak."Warna itu terbukti secara science mempengaruhi mood," ungkap Ayu.Menurutnya, saat ini masih banyak orang yang belum tahu fungsi cat dan pentingnya memilih cat yang tepat. Dulux Experience Store hadir untuk mengedukasi pelanggan bahwa pemilihan warna cat sangat penting dan memerlukan pertimbangan."Belum ada yang tahu (cat) dipilih itu karena apa. Kita di sini menggunakan tema Show Me, Inspire Me, Demonstrate Me, and Make It Happen itu satu-satunya (dan) pertama di Indonesia," jelas dia.Country Commercial Head PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) Yudhy Aryanto menjelaskan Kelapa Gading dan sekitarnya merupakan salah satu pilihan kawasan hunian yang populer. Dulux Experience Store merupakan bagian utama dari strategi bisnis Dulux."Dengan Dulux Experience Store terbaru kami di Kelapa Gading, kami hadir lebih dekat dengan konsumen di kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan cat interior dan eksterior berkualitas tinggi," kaya Yudhy.Di sini, konsumen dapat mewujudkan imajinasi dan inspirasi mereka menjadi kenyataan sebelum membeli cat serta memahami manfaat lain cat Dulux, seperti mudah dibersihkan dari noda tanpa merusak lapisan cat dan manfaat anti bakteri.Dulux Experience Store memiliki area demo tools corner di mana konsumen dapat mengenal rangkaian produk waterproofing yang dapat melindungi rumah dari kerusakan akibat rembesan air, baik untuk dinding tegak lurus (vertikal), bidang mendatar (horizontal) maupun untuk area yang mengalami genangan.Konsumen juga dapat melihat hasil akhir aplikasi dari cat yang akan mereka gunakan, antara lain hasil akhir cat yang halus, penuh warna atau dengan efek khusus agar dinding memiliki tekstur seperti linen, marmer atau metalik.