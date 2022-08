Intip Fasilitas Sewa Kos Seharga Rp5 Juta di Jakarta

Salah satu fasilitas di Cove. Foto: Medcom.id

Jakarta: Jakarta menjadi salah satu tujuan dari bagi perantau untuk mengadu nasib, dari profesional muda hingga mehasiswa. Tak heran jika jumlah kos-kosan di Jakarta angkanya mencapai ratusan ribu.Harga properti yang semakin mahal di Jakarta menjadi alasan orang memilih untuk menyewa tempat tinggal. Ada banyak kos-kosan yang bisa dipilih di Jakarta, mulai dari tipe biasa hingga eksekutif.Selain harga, jenis kos-kosan juga biasanya dibedakan dari fasilitas yang diberikan.Beberapa kosan berlabel eksekutif biasanya menjadi pilihan para profesional muda karena harganya yang fantastis.Cove Uma Terra yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Kos-kosan ini memiliki desain gabungan Skandinavian dan industrial yang didominasi warna khas bumi atau earthy tone.Terdiri dari tiga tipe kamar yaitu deluxe, premium, dan juga suite. Kamar yang paling diminati adalah kamar suite dengan konsep semi apartemen yang memiliki dapur dan ruang belajar.Untuk tipe duluxe, luas kamarnya 18 meter persegi harga per bulannya mencapai RpRp5,2 juta per bulan. Tips premiun dengan luas 24 meter persegi dibanderol Rp5,9 juta per bulan.Selanjutnya tipe suite dengan luas 27 meter persegi dengan harga Rp6,8 juta per bulan. Terakhir ada tipe suite plus dengan harga Rp8 juta per bulan yang dilengkapi dengan dapur.Tidak seperti kos-kosan pada umumnya, Cove juga memiliki ragam fasilitas seperti outdoor rooftop, sarana olahraga, dan kolam renang pada beberapa properti eksklusifnya.