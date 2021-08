Topping Off, Intiland Serah Terima Apartemen Tahun Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Intiland Development Tbk menyelesaikan tahapan pembangunan konstruksi apartemen Fifty Seven Promenade, Thamrin, Jakarta Pusat. Perseroan menggelar topping off tower kedua yakni Sky57.Direktur Pengembangan Bisnis Intiland Permadi Indra Yoga menjelaskan pelaksanaan topping off tower Sky57 ini menjadi tahapan penting dalam proses pembangunan apartemen.Pencapaian ini sekaligus menandakan telah rampungnya tahapan pekerjaan konstruksi semua tower apartemen di tengah pembatasan sosial di masa pendemi covid-19."Komitmen kami untuk menyelesaikan pembangunan apartemen tepat waktu. Di tengah pembatasan dan tantangan selama masa pandemi kami bersyukur dan berusaha untukmemenuhi dan menjaga kepercayaan seluruh konsumen," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat, 27 Agustus 2021. Apartemen ini merupakan pengembangan proyek pengembangan mixed-use and high rise yang berlokasi di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menempati area seluas 3,2 hektar, pengembangan apartemen ini terbagi ke dalam dua tahapan.Pengembangan tahap pertama menempati area seluas 1,3 hektar yang meliputi pembangunan dua tower apartemen yakni City57 setinggi 24 lantai dan Sky57 setinggi 49 lantai.Sementara rencana pengembangan tahap kedua terdiri dari satu tower apartemen, satu tower perkantoran, dan fasilitas ritel promenade.Menurutnya, selama pada pandemi banyak sekali tantangan yang harus dihadapi pengembang dan kontraktor, namun komitmen perseroan untuk tetap menghadirkan unit-unit hunian kepada konsumen tepat waktu.Pimpinan Proyek Fifty Seven Promenade Trijas Hwe menambahkan, apartemen ini memiliki total 498 unit yang terdiri dari tipe Studio, tipe 1 kamar tidur, tipe 2 kamar tidur hingga tipe 3 kamar tidur."Apartemen ini dikembangkan sebagai bagian dari konsep Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas. Kawasan TOD memiliki nilai tinggi karena mengedepankan aspek connectivity, accesibility dan walkability yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat urban," jelasnya.Perseroan menargetkan proses serah terima ke konsumen akan dilakukan mulai kuartal ketiga tahun 2022. Saat ini, tower pertama yaitu City57 tengah memasuki tahap penyelesaian fasad bangunan dan interior."Sementara tower kedua yaitu Sky57 ini akan masuk ke tahapan fasad. Serah terima ke konsumen akan mulai kami lakukan di triwulan ketiga tahun depan," kata Trijas Hwe.Trijas Hwe optimis serah terima unit ke konsumen dapat dilakukan tepat waktu. Proses pembangunan apartemen akan difokuskan pada pekerjaan penyelesaian fasad, mekanikal dan elektrikal, serta penyelesaian fasilitas-fasilitas yang ada.Untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap desain interior, Perseroan menghadirkan mock-up baru tipe 1 kamar tidur seluas. Mengusung konsep desain urban-simple, mock-up ini hadir dengan desain cerdas dan fungsional."Lewat mock-up ini, kami ingin membantu memberikan ide dan kreatifitas kepada para pembeli yang sebentar lagi akan menempati unit-unitnya,” ujarnya lebih lanjut.Menurutnya, konsep desain interior ini menghadirkan penataan layout ruangan yang mampu menjadi solusi kebutuhan masyarakat kota yang makin dinamis.Pemilihan dan penggunaan perabot mengutamakan aspek fungsional sehingga tidak memberikan kesan berlebihan dan mampu menghadirkan kesan lapang di dalam ruangan. Penataan living room menjadi sangat multifungsi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profesi penghuninya.Perseroan menilai pertumbuhan pasar properti masih cukup menantang tahun ini. Namun demikian, Perseroan mencermati dinamika pasar sudah mulai bergerak sejak awal tahun ini dan berangsur-angsur terus membaik.Mengantisipasi dinamika pasar ini, Perseroan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya dengan meluncurkan program promo spesial Click and Stay yang memberikan beragam kemudahan pembelian.Perseroan berharap minat pasar terhadap produk apartemen akan mulai membaik di paro kedua tahun ini. Apartemen dinilai dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan tinggal di pusat kota untuk memenuhi beragam kebutuhannya.Salah satu keunikan yang dimiliki Fifty Seven Promenade adalah menempatkan area fasilitas pada dua lantai teratas tower City57, yakni di lantai 23 dan 24. Konsep ini memberikan privasi dan pengalaman unik bagi para penghuninya untuk menikmati seluruh fasilitas yang tersedia.Pada area tersebut akan dibangun sky garden, berupa jembatan yang menghubungkan antara tower City57 dan Sky57. Di sana juga tersedia berbagai fasilitas utama seperti sky lounge, kolam renang semi outdoor, area bermain anak, area spa dan sauna, gym, entertaiment area, dan private dining room.(KIE)