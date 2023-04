Tertunda 30 Tahun, Menara Jakarta Telan Investasi Rp7 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Agung Sedayu Realestat Indonesia (ASRI), anak usaha Agung Sedayu Group membangun kawasan mixed use development bertajuk Menara Jakarta yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pengembangan kawasan tersebut mencapai Rp7 triliun."Menara Jakarta itu Joint Venture dengan beberapa lain, terutama Kompas. Total investasi Rp7 triliun itu sudah mencakup semua ada mal, hotel, perkantoran," kata CEO Agung Sedayu Realestat Indonesia Alexander H. Kusuma dalam konferensi pers, Rabu, 12 April 2023.Proyek mixed use tersebut terdiri dari enam tower yang terdiri dari empat tower apartemen, satu tower perkantoran , dan satu tower hotel yang saling terhubung dengan mal di bagian bawahnya."Pembangunan mal ditargetkan akhir tahun depan. Untuk apartemen sudah handover, kita lakukan dengan bertahap. Kalau perkantoran sudah dibangun target tahun depan," jelasnya.Menara Jakarta yang berlokasi di Kemayoran sebagai mixed use development mengusung konsep melting post, di mana tempat tersebut menjadi tempat berkumpulnya para komunitas lokal.Pemilihan kawasan Kemayoran dianggap paling strategi karena berada di antara Jakarta Utara, Selatan dan pusat. Selain itu Kemayoran juga dianggap menjadi kawasan yang terus berkembang."Di sana ada 25 ribu unit apartemen , dua rumah sakit, tiga sekolah internasional, empat hotel, dan 22 tower office yang bisa menarik pasar sehingga lokasinya strategis dan banyak komunitas di sekitar sana," ungkap CMO ASRI Frans Arsianto.Tidak hanya itu, Kawasan ini juga dekat dengan segitiga emas pusat kota Jakarta dan tiga akses tol antara lain Tol Cawang, Tanjung Priok, dan Cakung."Kami yakin ada masyarakat lokal yang tetap butuh tempat bertemu, bersosialisasi. Kita enggak mau bersaing dengan mal daerah lain, tapi fokus untuk pengembangan komunitas di sana,” ujarnya.Menara Jakarta awalnya dibangun sebagai telekomunikasi tower 30 tahun lalu. Namun, pembangunannya tertunda karena adanya krisis ekonomi."Kemudian pada take over di 2014 dari sana kita kerja sama dengan pemerintah setempat dan kita bangun develop baru untuk perubahan peruntukkan dari communication tower ke mixed use," jelasnya.