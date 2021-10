Pengembang Properti Australia Ambil Peluang di Tengah Pelonggaran Lockdown

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di masa pandemi covid-19, banyak negara yang menetapkan kebijakan lockdown salah satu Australia. Kebijakan tersebut mengguncang beberapa sektor, termasuk pariwisata Australia.Padahal, dari 2019 hingga 2020 pariwisata menyumbang Rp310 triliun ke perekonomian New South Wales (NSW). Kontribusi tertinggi secara nasional sebesar 30,2 persen, diikuti negara bagian Victoria 23,9 persen dan Queensland 22,6 persen.Setelah melonggarkan lockdown dan mencabut beberapa batasan, Australia mulai bangkit. Pengembang properti Crown Group mengambil kesempatan tersebut dengan membuka kembali Skye Suites.Skye Suites pertama kali didirikan oleh Iwan Sunito pada Agustus 2017 dengan membuka Skye Suites Parramatta yang merupakan bagian dari pegembangan mixed-use hunian, ritel, dan hotel , V by Crown Group.Hotel kedua, Skye Suites Sydney dibuka untuk umum pada Oktober 2018 sebagai bagian dari menara hunian Arc by Crown Bangunan tersebut baru-baru ini dinobatkan sebagai Best Tall Building Australia 2021 Winner oleh Council on Tall Buildings and Urban Habitat .Seperti halnya Skye Suites Paramatta, Skye Suites Sydney juga mendapatkan gelar Travellers's Choice 2021 di situs resmi TripAdvisor.Kemudian hotel ketiga yaitu, Skye Suites Green Square dibuka pada 2020 dan terletak tepat di atas stasiun kereta bawah tanah Green Square sebagai bagian dari pengembangan mixed-use Infinity by Crown Group yang memiliki 90 unit kamar mewah."Semua anggota tim di Skye Suites tahu betapa sulitnya masa-masa lockdown, jadi kami ingin membuat sesuatu untuk dirayakan dan terhubung kembali dengan orang-orang terdekat dan tersayang," kata Area Director of Sales & Marketing SKYE Suites Ari Foo dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.Sydney Weekender Channel 7 berkolaborasi dengan Skye Suites untuk membuat program acara "Celebrate the end of lockdown with your 10 favourite people at SKYE Suites Competition"."Dan inisiatif seperti ini sangat dibutuhkan industri untuk mempercepat pemulihan pasca Lock Down. Kami senang dapat bermitra dengan program Sydney Weekender," jelasnya.The Seven Network dikenal sebagai Channel 7 adalah jaringan televisi free-to-air komersial utama. Dimiliki oleh Seven West Media Limited dan merupakan salah satu dari lima jaringan televisi free-to-air utama di Australia.Semua properti dirancang oleh arsitek Koichi Takada, mulai dengan suite studio berukuran dari 45 meter persegi hingga 75 meter persegi untuk tiga kamar tidur. Untuk setiap kamar menawarkan tempat tidur dari Sleeping Duck.