1. Intip Rumah Bos Domino's Pizza Seharga Rp296 Miliar

2. New York Terdepak dari Daftar Kota dengan Harga Properti Termahal

3. Dilelang Rp3 Miliar, Begini Kondisi Rumah yang Jadi Tempat Latihan The Beatles

(KIE)

Jakarta: Beberapa berita di kanal properti Medcom.id menjadi sorotan pembaca. Di antaranya rumah mewah bos Domino's Pizza hingga New York tempat latihan The Beatles dilelang.Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id pada Sabtu, 14 November 2021:CEO Domino's Group Don Meij punya rumah baru Bel Air, Los Angeles. Bos Domino's Pizza tersebut membelinya dengan harga USD20,9 juta atau Rp296 miliar (kurs Rp14.191).Dibangun pada 2015, properti tersebut memiliki rumah utama seluas 1597 meter persegi yang terdiri dari delapan kamar tidur dan 15 kamar mandi.Vila bergaya Italia ini menawarkan pemandangan Stone Canyon Reservoir. Saat masuk melalui pintu ganda ada foyer dengan hiasan batu yang mengarah ke ruang tamu formal.Baca selengkapnya di sini Selama beberapa tahun, New York didapuk menjadi kota termahal di dunia untuk membeli properti. New York berada di urutan ketiga dengan harga sebesar USD17,19 ribu atau Rp243 juta per meter persegi.Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, New York tidak masuk masuk dalam daftar 20 kota termahal untuk membeli properti di Amerika Serikat.Menurut laporan PropertyShark, pandemi covid-19 telah menghantam bisnis real estate di kota tersebut. Meski beberapa bulan terakhir bisnis properti mulai bangkit.Baca selengkapnya di sini Rumah masa kecil George Harrison, gitaris The Beatles akan dilelang USD215 ribu atau setara Rp3 miliar (kurs Rp14.191).Terletak di pinggiran kota Liverpool Speke, rumah bersejarah ini digunakan sebagai tempat latihan pertama group musik ikonik tersebut di akhir 1950-an.Baca selengkapnya di siniMenurut Omega Auctions, Harrison dan keluarga pindah ke rumah tersebut pada 1949, ketika dia baru berusia 6 tahun. Mereka tinggal di sana sampai 1962, ketika Harrison berusia 18 tahun.Baca selengkapnya di sini