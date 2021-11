New York Terdepak dari Daftar Kota dengan Harga Properti Termahal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Selama beberapa tahun, New York didapuk menjadi kota termahal di dunia untuk membeli properti. New York berada di urutan ketiga dengan harga sebesar USD17,19 ribu atau Rp243 juta per meter persegi.Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, New York tidak masuk masuk dalam daftar 20 kota termahal untuk membeli properti di Amerika Serikat.Menurut laporan PropertyShark, pandemi covid-19 telah menghantam bisnis real estate di kota tersebut. Meski beberapa bulan terakhir bisnis properti mulai bangkit. Harga sewa properti di New York bahkan masih meroket pada Oktober dan November, namun tak cukup untuk mengembalikan posisinya sebagai kota paling mahal di Amerika.California memimpin kawasan paling mahal di Amerika Serikat. Hamptons mencakup Sagaponack dan Water Mill di Suffolk County berada di peringkat 15 teratas.Manhattan berada di urutan ke-22 dengan lokasi mahal seperti kawasan Tribeca, Soho, Little Italy, dan Hudson Square.Sebagian besar kota yang masuk dalam 20 besar kota paling mahal di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California, seperti San Mateo County di posisi teratas.Hong Kong masih menjadi kota termahal di dunia dengan harga USD28,57 ribu atau sekitar Rp405 juta per meter. London juga merupakan kota dengan properti termahal yakni mencapai USD26,2 ribu atau sekitar Rp371 juta per meter persegi.