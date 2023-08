Masih Jadi Incaran Milenial, Pengembang Incar Kawasan Serpong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KIE)

Tangerang: Kawasan Serpong di Tangerang Selatan menjadi sentra hunian menengah atas.Kawasan ini menjadi kota modern dengan dibangunnya beberapa proyek kota baru yang terintegrasi. Permintaan terhadap properti di Serpong terutama sebagai investasi juga besar, sehingga harga rumahnya cenderung paling tinggi dan menjadi acuan di Jabodetabek dengan kenaikan yang melompat-lompat selama booming properti 2010-2013.Head of Advisory Services Colliers International Indonesia Monica Koesnovagril menyebut harga tanah di Serpong saat ini berkisar antara Rp12 juta hingga Rp25 juta per meter persegi untuk rumah tapak.“Mempertimbangkan beberapa aspek seperti aksesibilitas yang sudah cukup memadai, antara lain akses tol untuk mobil, dan akses transportasi umum seperti commuter line, maka harga tersebut masih “reasonable," ujar Monica.Pasar akan terus bergerak mencari celah dengan harga lebih kompetitif. Kian tingginya harga tanah di Serpong Utara (BSD City dan Alam Sutera) dan kawasan sekitarnya mendorong pengembangan perumahan melebar ke kawasan-kawasan yang harga tanahnya lebih terjangkau. Beberapa perumahan di Ciputat harga rumah satu lantai mulai Rp1 miliaran, bahkan di area Bintaro lebih tinggi lagi. Sementara di Pamulang seperti Cendana Residence di Jalan Benda Raya, harga rumah dua lantai seken tembus Rp2 miliaran.PT Jaya Real Property Tbk yang mengembangkan perumahan menengah atas di Serpong Jaya. Di atas lahan seluas 32 hektar ini adalah proyek hunian ketiga yang dikembangkan di Tangerang Selatan ini memiliki harga di bawah Rp1 miliar.Serpong Jaya berupaya mengakomodir permintaan masyarakat terhadap hunian dua lantai kekinian, nyaman, kualitas bangunan yahud, kemana-mana gampang, namun harga masih logis.Nora adalah tipe terbaru rumah dua lantai di klaster The Garden.“Kami mencermati tren kebutuhan hunian menengah ke atas yang terus bergerak dinamis khususnya pascapandemi di segmen milenial , baik single maupun pasangan keluarga muda," kata Marketing Manager Serpong Jaya Maulana Farizil Qudsi dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Agustus 2023.Modern tropis skandinavian diplot sebagai core design rumah Nora karena gaya ringan skandinavian menjadi dambaan kalangan muda yang ingin hunian dengan clean look, banyak bukaan lebar berupa jendela kaca, dan dimensi ruang compact namun tetap lapang dihuni.Dibanderol hanya Rp900 jutaan, rumah tingkat tipe Nora dihadirkan terbatas hanya 28 unit. Rumah ini lebar depannya 5 meter dengan panjang 12 meter, memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi dengan luas bangunan 65 meter persegi.Rumah Tipe Nora ini mengutamakan fungsi hunian untuk memenuhi berbagai kebutuhan penghuni yang optimal. Semua rumah menghadap ke jalan lingkungan RoW 8 meter. Selokan, kabel listrik dan telepon, serta jaringan pipa air bersih dirancang di dalam tanah.Selain menyasar segmen menengah atas, Serpong Jaya juga menghadirkan produk hunian premium di klaster The Hills yang dikembangkan di lahan 8.000 meter persegi.Klaster ini dibangun dengan jumlah unit terbatas hanya 36 unit.Tipe rumah yang ditawarkan di Klaster The Hills ada dua yakni 72/77 (6x12 meter) dan 84/93 (7x12 meter) yang dipasarkan dengan harga sekitar Rp1,5- Rp 1,8 miliar per unit.Maulana mengatakan, Jaya Real Property selalu berkomitmen membangun proyek yang dikembangkan tepat waktu dan proses serah terima yang relatif lebih cepat hanya 18 bulan sejak konsumen teken Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).Serpong Jaya mulai dikembangkan Jaya Real Property sejak tahun 2013 dan sudah memasarkan 1.100 unit rumah. Total ada 1.071 unit rumah yang sudah dibangun, sekitar 725 unit diantaranya telah dihuni.