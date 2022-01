Termahal dan Terbesar, Rumah Ini Bakal Dilelang Rp4,2 Triliun

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

The One rumah paling mahal di Amerika yang memiliki 21 kamar tidur. Foto: Marc Angeles

(KIE)

Los Angeles: Salah satu rumah terbesar dan mungkin saja termahal di dunia akan dilelang pada awal Februari. Pemiliknya meminta USD295 juta atau setara Rp4,2 triliun (kurs Rp14.349)Pengembang Nile Niami menamai rumah terbesar di dunia ini dengan nama The One. Rumah mewah ini bahkan belum selesai dibangun meski sudah 10 tahun.Awalnya, rumah yang berada di Bel Air, Los Angeles diperkirakan akan dijual dengan harga USD500 juta (Rp7,1 triliun), namun pemiliknya menjualnya lebih murah karena bangkrut.Jika terjual dengan harga permintaan, maka rumah ini akan memegang rekor sebagai rumah termahal . Sebelumnya ada Hearst Estate yang sekarang dikenal sebagai Beverly House dilelang dengan harga USD63,1 juta.Menurut Aaron Kirman dari Compass, The One diciptakan untuk miliarder masa kini yang mencari aset unik. Rumah seluas 9.754 meter persegi tersebut dirancang oleh arsitek Paul McClean dan desainer interior Kathryn Rotondi."Saat terjual, itu akan menjadi pembelian paling signifikan di dunia. Sementara pada 2021, properti digital seperti NFT menjadi berita utama, 2022 kita kembali ke dunia fisik dengan The One," katanya.Niami pertama kali membeli lahan seluas 8 hektar pada 2012 dengan harga USD28 juta (Rp401 miliar) dari Rita Kogan seorang pewaris dari perusahaan game "Space Invaders" milik Michael Kogan.Rumah lahan tersebut ada sebuah rumah bergaya modern yang dihancurkannya demi membangun rumah The One. Dia menghabiskan ratusan juta dan 600 pekerja untuk membangun rumah tersebut selama delapan tahun.Namun hingga hari ini, pembangunan rumah tersebut belum juga selesai. Niami atau pembeli baru bahkan harus menyiapkan puluhan juta untuk menyelesaikan bangunan seukuran pusat perbelanjaan tersebut.Selama bertahun-tahun, Niami meminjam USD165 juta (Rp2,3 triiliun) dan gagal bayar. The One akhirnya ditempatkan di kurator oleh Pengadilan Tinggi Kabupaten Los Angeles dalam upaya untuk membuat kreditur Niami dibayar.Rumah mewah ini memiliki 21 kamar tidur dan total 49 kamar mandi. Rumah ini dikelilingi dinding kaca yang menawarkan pemandangan laut, cakrawala kota, dan Pegunungan San Gabriel.Selain itu, rumah super mewah ini memiliki wisma tiga kamar tidur dan ruang staf tujuh kamar tidur. Bahkan rumah ini dilengkapi dengan fasilitas klub malam, salon kecantikan, arena bowling, dan penyimpanan anggur yang menampung 10 ribu botol.Kemudian ada lagi trek joging, bioskop 40 kursi, lima kolam renang, dan garasi yang menampung 30 mobil. Sorotan lainnya termasuk retret utama dengan kolam renang, perpustakaan dengan balkon.