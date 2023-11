One Global Capital Bangun Apartemen Rp5 Triliun di Sydney

Advertisement

Pasar properti Australia

(KIE)

Jakarta: One Global Capital, perusahaan investasi yang selama ini telah 'membidani' kelahiran Crown Group mengembangkan hunian mixed-use senilai Rp5 triliun di Sydney, Australia. Hunian tersebut terdiri dari tiga menara di atas lahan seluas 6.974 meter persegi.Bertajuk One Macquarie Park, hunian ini akan menampilkan bangunan setinggi 14 lantai dan nantinya akan terdiri dari 307 unit apartemen dengan 1, 2 dan 3 kamar tidur. Sementara di puncak Menara akan terdapat infinity pool yang semakin memanjakan penghuninya.Selain unit apartemen mewah, One Macquarie Park juga akan menampilkan One Resort sebuah hotel resor papan atas yang memiliki 200 kamar yang merupakan tingkatan selanjutnya dari jaringan hotel Skye Suites yang telah ada sebelumnya."Ini ditujukan bagi mereka yang menginginkan layanan yang lebih eksklusif dan personal," kata CEO dan Founder One Global Capital Iwan Sunito dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023.Iwan menjelaskan Macquarie Park secara strategis merupakan salah satu lokasi terbaik di Sydney. Ada 2 juta meter persegi perkantoran di sekitarnya, belum lagi Chatswood dan wilayah Sydney lainnya.Menurutnya, ada tiga hal yang kurang di kawasan tersebut, pertama desain berkualitas tinggi, kedua tidak ada rumah atau townhouse, dan ketiga kurangnya hotel atau apartemen berlayanan yang berkelas di daerah ini.“Saya melihat saat ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan One Maquarie Park melihat potensi pasar properti Australia khususnya di Sydney," kata Iwan.Keyakinan tersebut terbilang wajar mengingat situasi pasar properti di Australia saat ini sangatlah menjanjikan bagi para investor asing di Asia Pasifik terutama Indonesia yang selalu memburu properti di negara Kanguru.Masuknya para imigran ke Australia pasca pandemi dan keterbatasan unit baru yang disewakan menjadi salah satu alasan mengapa pasar properti Australia menjadi daya Tarik yang luar biasa bagi para calon pembeli Asing.Hal ini lah yang menyebabkan tingginya minat atas unit sewa, sementara jumlah yang tersedia di pasar tidak lah mencukupi. Kondisi ini juga yang mengakibatkan banyak sekali calon penyewa yang kesulitan mendapatkan unit yang siap disewakan di kota Sydney saat ini.Menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Australia, populasi Australia tumbuh sebesar 2,2 persen menjadi 26,5 juta orang dalam 12 bulan hingga 31 Maret tahun ini.