Baru Direnovasi, Intip Perpustakaan Paling Ikonik yang Pernah Jadi Pengadilan

Renovasi yang dilakukan pada interior perpustakaan. Foto: New York Public Library

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sejarah bangunan

Renovasi yang dilakukan pada interior perpustakaan. Foto: New York Public Library

Renovasi yang dilakukan pada interior perpustakaan. Foto: New York Public Library

(KIE)

Manhattan: Perpustakaan umum di Kota New York, Amerika Serikat akhirnya dibuka kembali setelah direnovasi tiga tahun lamanya. New York Public Library (NYPL) bukan hanya perpustakaan, bangunan tersebut merupakan salah satu bangunan ikonik. Dikenal dengan nama sebagai Jefferson Market Courthouse, bangunan perpustakaan tersebut adalah landmark bersejarah yang bertempat di Greenwich Village, Manhattan, New York.Proyek renovasi senilai USD10 juta atau Rp148 miliar (kurs Rp14.879) tersebut dipimpin oleh Departemen Desain dan Konstruksi New York City (NYC) bersama dengan studio WXY Architecture + Urban Design."Jefferson Market adalah salah satu crown jewel dari sistem New York Public Library dan sesuatu yang berharga,” kata mantan Ketua dewan NYC Corey Johnson dikutip dari nypost, Jumat, 29 Juli 2022.Dibuka sejak 1967, perpustakaan bergaya Gothic Victorian ini merupakan perpustakaan yang paling ikonik. Pada 1877, bangunan ini merupakan pengadilan yang dilengkapi dengan penjara dan pasar.Tak hanya itu, di pengadilan tersebut juga disediakan ruang baca khusus untuk dewasa dan anak-anak yang dipisah. Ada ruang bawah tanah dengan batu bata yang merupakan ruang tahanan.Di dalam bangunan tersebut ada sebuah lonceng yang hingga sekarang masih dipertahankan. Dahulu, lonceng tersebut digunakan untuk memanggil petugas kebakaran.Saat ini, beberapa bangunan telah mengalami perbaikan . Misalnya dibagian pintu masuk, lift baru, merekonstruksi toilet dengan menambah jalur yang dapat diakses kursi roda hingga renovasi ruang publik dan staf.Komisaris Departemen Desain dan Konstruksi NYC Thomas Foley mengatakan bahwa setelah direnovasi bangunan ini sesuai dengan standar American with Disabilities Act (ADA)."Bangunan klasik ini sekarang sesuai dengan ADA dan lebih mampu melayani semua pengguna, dengan lobi yang ditingkatkan, akses yang ditingkatkan, lift yang lebih besar, dan toilet modern," jelasnya.