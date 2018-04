Masyarakat diminta proaktif melakukan perekaman data penduduk jelang Pilkada 2018. Dengan demikian, semua penduduk di 171 daerah peserta Pilkada memiliki hak pilih saat pesta demokrasi itu berlangsung."Kapasitas perekaman kita per hari di 514 kabupaten/kota dan 5 ribuan kecamatan yang alatnya masih efektif adalah 327 ribu perekaman per hari. Jadi kita masih sangat mampu menggenjot perekaman," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh melalui pesan singkat, Kamis, 12 April 2018.Tak hanya meminta peran aktif masyarakat, ia juga mengajak jajaran Dinas Dukcapil seluruh Indonesia mengoptimalkan kinerja. Sebab, saat ini masih banyak pihak yang belum bekerja maksimal.Zudan optimistis jika jajarannyabekerja maksimal, target perekaman hingga Pilkada 2018 bakal terpenuhi."Untuk informasi rata-rata perekaman per hari di seluruh Indonesia dari Januari sampai Maret, kita optimis mampu mengejar," kata dia.Memastikan jajarannya satu komando, Zudan terus melakukan pemantauan secara langsung di tempat pelayanan. Juga koordinasi yang intensif secara terus menerus melalui aplikasi pesan instan.Melalui layanan pesan instan yang beranggotakan Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia, ia melakukan rekap jumlah layanan pada setiap harinya. Juga diberikan motivasi, saran-saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi daerah secara langsung dan intensif.(DRI)