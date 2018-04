Sudirman Said Rileks Hadapi Debat Perdana

Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah siap menggelar debat terbuka antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen, dan Sudirman Said Ida Fauziah. Debat perdana tersebut diselenggarakan di Hotel Patrajasa, Semarang, pada pukul 18.30 WIB, Jumat, 20 April 2018.Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut dua, Sudirman Said mengaku tidak punya persiapan khusus untuk menghadapi debat. "Tidak ada persiapan khusus, kita rileks saja," kata Sudirman Said, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 18 April 2018.Debat kandidat dinilainya sebagai sarana pendidikan politik publik. Namun, berhubung setiap hari sudah banyak bicara program kerja, simpati rakyat dinilai Sudirman tidak cuma diraih dari debat semata."Kan intinya bukan debat. Intinya bekerja. Dengan 22 janji kerja, kita sudah siap bekerja," ujar Sudirman menegaskan.Menurut Sudirman, tema debat pada 20 April nanti membahas tentang kesejahteraan. Dia menuturkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diselesaikan dengan berswafoto (selfie), yang merupakan salah satu kebiasaan saingannya Ganjar Pranowo saat bekerja."Kita ingin serius bekerja, ingin serius masuk ke persoalan bahwa menyelesaikan persoalan bukan dengan foto-foto, selfie-selfie. Tapi memahami masyarakat, mendengar, dan menemukan solusinya," tegas Sudirman.Debat kandidat yang digelar KPU Jawa Tengah bakal dibagi dalam lima segmen. Dimulai dengan pembukaan, pemaparan visi-misi dan program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, menjawab pertanyaan dari pakar, dan debat antar pasangan calon."Debat ditutup dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon," kata Komisoner KPU Diana Ariyanti di tempat terpisah.Menurut Ida, kegiatan debat berlangsung tertutup kecuali bagi tamu undangan dan tim pendukung pasangan calon."Masing-masing pasangan calon disediakan tempat bagi 125 orang. Diharapkan debat ini dapat memberikan informasi komprehensif bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya," ungkap Diana.(SUR)