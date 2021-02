Profil Orient Riwu Kore, Bupati Sabu Raijua NTT yang Berstatus Warga Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orient P Riwu Kore di luar dugaan ternyata masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Fakta ini baru diketahui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua usai Orient dan pasangannya Thobias Uly ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Sabu Raijua telah meminta penjelasan ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Mereka menyerahkan kelanjutan kasus ini ke tingkat nasional.Pasangan Orient-Thobias maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, NTT lewat usungan Partai Demokrat dan PDIP. Berdasarkan hasil hitungan KPU, Orient meraih 48,3 persen suara sah mengalahkan kompetitornya.Dilansir dari Pegiatliterasi, sebelum kembali ke Indonesia, Orient memiliki karier cemerlang di negeri Paman Sam. Sejak 2007, ia bekerja di General Dynamic, salah satu BUMN dari Departement Pertahanan Amerika (Departemen of Defenses/DOD). Ia menjabat Direktur Planning Budgetting khusus untuk pembuatan kapal-kapal perang AS.Orient P Riwu Kore akrab disapa Ori. Ia lahir di Kupang, Nunbaun Sabu, pada 7 Oktober 1965 dari pasangan suami istri Agustinus David Riwu Kore dengan Ema Mariance Koroh Dimu. Ori merupakan putra keempat dari delapan bersaudara.Orient Riwu Kore menikah dengan istrinya Trini Martinez (warga AS) pada 1996, ketika pergi menempuh pendidikan S2 nya di Amerika. Istrinya, Trini, lahir dan dibesarkan di Los Angeles, AS. Tapi orang tua Trini merupakan keturunan Yahudi dari Spanyol (Madrid) yang pindah ke Amerika setelah Perang Dunia II.Dari hasil perkawinannya dengan Trini, Orient dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki bernama Franklin Riwu Kore dan satu perempuan bernama Jessica Riwu Kore.Orient Riwu Kore mulai mengikuti pendidikan dasar di SD Inpres Nunbaun Sabu, Kupang pada periode 1971 - 1977. Kemudian, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Kupang sejak tahun 1977 1980. Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMEA negeri Kupang dari 1980 - 1983.Setelah itu Orient Riwu Kore menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Niaga di Universitas Nusa Cendana (UNDANA) kupang dari 1983 - 1987. Pendidikan Master of Arts (MA) in Religius Studies diselesaikan di University of California (UCLA) Los Angeles (1996), Master of Business Administration (MBA) diselesaikan di University of Southern California (USC) tahun (1999), dan Master of Theology (ThM), diselesaikan di California Center of Theological Studies USA (2001).Sedangkan ketiga gelar doktornya, Doctor of Philosophy (PhD) diselesaikan di Dallas Theology Seminary di Texas (2004); PhD Accouting & Finance diselesaikan di Argosy University of San Diego (2010); dan Doctor of Business Administration (DBA) diselesaikan di North Central University, Presscott, Arizona USA (2016).(UWA)