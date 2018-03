Sudirman-Ida Adopsi Rumah DP 0 Persen dan Oke Oce

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan program perumahan DP 0 persen sangat mungkin diadopsi di Jawa Tengah. Sebab, Jawa Tengah lebih potensial dibandingkan Jakarta dari sisi lahan."Rumah DP 0 persen sangat mungkin dilakukan di Jawa Tengah," tandas dia, Minggu, 25 Maret 2018.Sandiaga mengaku telah membahas hal tersebut dengan calon Gubernur Jateng Sudirman Said dan timnya. Programnya bersama Anies Basweda di Jakarta bisa diterapkan di Jawa Tengah."Inovasinya kan di pembiayaan. Kalau misalnya dikemas kebijakannya dengan baik, saya rasa bisa membantu masyarakat Jateng mendapat akses perumahan murah," beber Sandi.Program rumah DP 0 persen di Jakarta menuai animo tinggi masyarakat. Hanya saja, kemampuan birokrasi untuk menyerap ide rumah DP 0 persen perlu dipercepat."April depan diluncurkan beleid dari kebijakan ini. Sehingga kebijakan dapat dihadirkan untuk memenuhi sekitar 300 ribu kebutuhan rumah terjangkau DP 0 persen bagi masyarakat Jakarta," terangnya.Selain program perumahan murah DP 0 persen, program lain OK OCE telah lebih dulu diadopsi Sudirman Said di Jawa Tengah. Sandi mengatakan, di Jawa Tengah program tersebut diberi nama OK OCE Ayo Obah.Program ini fokus untuk menaikkan kelas usaha masyarakat, misalnya usaha mikro ditingkatkan menjadi usaha kecil. Ia bahkan telah memberikan pelatihan mengenai program ini di Semarang, Jawa Tengah."Di Semarang sudah di launching, rencananya Solo akan menyusul launching OK OCE Ayo Obah," ujar dia.Dalam kunjungannya di Pasar Klewer, Jawa Tengah, Sandi berdialog dengan pedagang untuk menyerap aspirasi dan mengetahui seberapa jauh program OK OCE Ayo Obah dibutuhkan.Sandi mengemukakan, dari dialognya, beberapa pedagang masih mengeluhkan omset yang menurun dibanding sebelum Pasar Klewer terbakar. Pedagang juga kesulitan melakukan promosi produk."Jadi kami mendorong OK OCE Ayo Obah, salah satunya dengan mendongkrak promosi dan pemasaran untuk meningkatkan omset masyarakat," pungkas dia.(SUR)