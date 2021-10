6 Faktor Penunjang Kesuksesan Karier Profesional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut ini penjelasan mengenai enam perspektif penunjang kesuksesan karier profesional:

Growth Mindset

Professional Learning

Digitalization and Competitive Environment

Various Demography

Halaman Selanjutnya

Work Routine and Pressure …

Surabaya: Salah satu faktor kesuksesan karier ialah memperhatikan profesionalitas dalam bekerja. Oleh sebab itu, setiap karyawan ketika bekerja hendaknya memiliki perspektif real work sesuai dengan keahlian mereka.Area Sales Executive Nestle Widayu Mutiya Ramadhani membagikan materi penunjang kesuksesan karier di masa depan dalam webinar Career Class 2.0 yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ). Widayu menyebutkan ada enam hal yang perlu diterapkan setiap individu dalam memahami real work perspective secara profesional."Adapun keenam perspektif itu di antaranya growth mindset, professional learning, digitalization and competitive environment, various demography, work routine and pressure, serta understands your company goals," jelas Widayu mengutip siaran pers ITS, Senin, 18 Oktober 2021.Baca: Mahasiswa, Sudahkah Melakukan Perencanaan Karier? Ini Manfaatnya Sebuah sikap dan keyakinan bahwasanya setiap individu memiliki kemampuan untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan kecerdasan mereka. Seseorang dengan pola pikir berkembang menunjukkan ia percaya kesuksesan datang dari usaha konsisten dengan segala tantangan yang ada."Pemilik growth mindset akan paham bahwa kegagalan itu bagian dari proses," ujar Widayu.Menurutnya, saat terjun di dunia kerja, seseorang itu dibayar tidak hanya untuk belajar, melainkan juga untuk memenuhi tanggung jawab akan suatu profesi tertentu. Makanya, sebagai bekal agar siap ketika terjun di dunia kerja yang sesungguhnya, Widayu mengatakan kepada peserta untuk memanfaatkan waktu belajar di masa kuliah dengan maksimal.Digitalization sendiri dapat dilakukan dengan mengubah cara untuk berkomunikasi, berbagi, maupun berkolaborasi menuju digitalisasi. Sementara itu terkait competitive environment, Widayu memberikan saran kepada mahasiswa untuk mencoba menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan."Serta tetapkan tujuan karir yang jelas," tambahnya.Widayu menjelaskan, dalam dunia kerja sesungguhnya, setiap pribadi akan bekerja dengan banyak orang dengan beragam latar belakang, usia, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, budaya, status keluarga, dan lain-lain. Sehingga, dengan adanya various demography ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang untuk menyesuaikan diri.