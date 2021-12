5 Kampus yang Punya Jurusan Seni dan Desain Terbaik di Dunia

Lima Kampus yang Memiliki Jurusan Seni dan Desain Terbaik di Dunia:

1. Royal College of Art, London, United Kingdom

2. University of The Arts London, United Kingdom

3. Parsons School of Design at The New School, New York

4. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, United States

5. Politecnico di Milano, Milan, Italia

Jakarta: Tidak sedikit dari pelajar Indonesia yang ingin kuliah di perguruan tinggi terbaik di luar negeri dengan minat pada jurusan-jurusan yang spesifik, di antaranya jurusan seni dan desain. Menekuni karier di dunia seni dan desain tak hanya dibutuhkan bakat maupun passion, namun juga dukungan pendidikan formal agar kesuksesan kamu pun menjadi paripurna.Tapi, minat tersebut sering kali terbentur oleh kurangnya informasi perguruan tinggi atau kampus-kampus mana saja yang dapat menjadi pilihan bagi kamu yang ingin mengambil jurusan seni dan desain. Nah Sobat Medcom, kali ini akan dibahas mengenai lima perguruan tinggi terbaik di dunia yang menawarkan program studi maupun jurusan seni dan desain yang dapat mendukung kesuksesan kamu dalam meraih cita-cita tersebutRoyal College of Art London didirikan pada tahun 1837. Royal College of Art London berada di posisi ke-1 di dunia. Jurusan yang tersedia di RCA sangat beragam dengan total 29 program studi lingkup seni dan desain.Selain itu, RCA juga merupakan universitas seni tertua di dunia. Dengan begitu maka RCA telah melahirkan, memelihara, serta menjaga selama dua abad terakhir beberapa bakat kreatif yang menyeimbangkan antara tradisi dengan penemuan masa depan.Kampus ini merupakan kumpulan dari enam college yang terdiri dari Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, the London College of Communication, the London College of Fashion, dan the Wimbledon College of Arts. University of the Arts London telah berdiri sejak tahun 1985. Lalu terbentuk menjadi Universitas pada tahun 2004.Namun UAL telah unggul di bidang seni dan desain, terbukti pada tahun QS World Ranking 2021 UAL berada di posisi ke-2. Grayson Perry selaku Rektor University of the Arts London menyebutkan bahwa UAL adalah the world’s biggest factory for making trouble.Sekolah desain yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa berkolaborasi dengan seluruh sekolah yang bergabung ke dalam The New School. Parsons School of Design at The New School tidak hanya fokus kepada pusat seni dan desain, bahkan hingga bisnis global.Baca juga: Tips Menulis Jurnal dari Profesor Universitas Trunojoyo Berawal dari tahun 1896 yang bertujuan mencari artist individualistis yang kaya dengan ekspresi. Tujuan tersebut pun terealisasi, Parsons telah menciptakan banyak alumni sukses di bidang seni dan desain yang telah tersebar di seluruh dunia.“New level of Creativity” Massachussets Institute Technology (MIT) berhasil menyatukan teknologi, desain, dan bisnis menjadi kesatuan yang sempurna. Hal tersebut menjadi keunikkan tersendiri yang ditawarkan oleh Universitas nomor 1 terbaik di dunia menurut QS World Rankings 2022.Baca juga: Simak, 6 Hal yang Perlu Disiapkan Sebelum Wawancara Beasiswa Melalui program Art and Design Science. MIT memiliki visi mengembangkan potensi mahasiswa yang dapat berjalan secara paralel dalam segala sudut pandang. Pencapaian dalam setiap tahunnya mencapai 50 persen dari total keseluruhan mahasiswa berasal dari program Art and Design Science.Ciao! Politecnico di Milano adalah universitas untuk bidang desain, teknik, dan arsitektur terbesar di Italia. Fasilitas untuk mahasiswa internasional sudah sangat terbuka untuk Sobat Medcom yang ingin kuliah di sini. Salah satunya karena bahasa pengantar dalam kuliah adalah bahasa Inggris.Penerapan efektivitas pengajaran tersebut telah dilakukan sejak tahun 2014. Tak heran, Polimit menjadi salah satu Universitas Desain dan Seni terbaik di dunia.Nah Sobat Medcom, kamu jadi makin kepo dong apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar di lima kampus tersebut? Untuk mengetahui persyaratan pendaftaran dan beasiswa apa saja yang ditawarkan oleh 5 kampus di atas, bisa langsung cek di laman kampus masing-masing yaa.