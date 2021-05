Simak, Daftar 5 Beasiswa Penuh untuk Kuliah di Australia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Australia merupakan salah satu destinasi favorit pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Meski menjadi primadona, untuk menimba ilmu di Australia nyatanya tak mudah.Pasalnya, standar penerimaan mahasiswa menjadi tantangan tersendiri bagi pelajar Indonesia. Selain itu, biaya kuliah dan biaya hidup yang tinggi membuat banyak pelajar sering berpikir seribu kali sebelum mendaftar.Namun, masalah biaya kuliah ini bisa diatasi dengan melamar beasiswa . Khususnya pendanaan yang menawarkan beasiswa penuh.Banyak beasiswa penuh yang tersedia untuk jenjang, S1, S2, S3 dan pertukaran pelajar.Berikut lima beasiswa penuh untuk kuliah di Australia:Beasiswa penuh pertama ada Australia Awards Scholarship. Beasiswa ini menanggung semua biaya pendidikan mulai dari biaya kuliah, biaya hidup, asuransi kesehatan.Baca juga: 4 Beasiswa Luar Negeri Ini Tidak Perlu LoA Selain itu, beasiswa yang merupakan incaran pelajar Indonesia ini juga menyediakan tiket pesawat reuni pulang pergi.Endeavour Scholarship merupakan skema beasiswa penuh dari Pemerintah Australia. Beasiswa Endeavour disediakan untuk berbagai jenjang studi master, PhD, hingga program riset dan pengembangan profesional.Beasiswa yang diberikan mencakup biaya kuliah, uang saku bulanan, tunjangan perjalanan, tunjangan establishment, asuransi kesehatan, hingga asuransi perjalanan.Bukan hanya pemerintah, beberapa perguruan tinggi di Australia juga menawarkan beasiswa penuh kepada mahasiswa internasional. The University of Sydney salah satunya.The University of Sydney menawarkan beasiswa sarjana (S1) dan master (S2) melalui Sydney Achievers International Scholarships. Tiap tahun biasanya sekitar 100 beasiswa yang dibuka.Beasiswa University of Sydney ini berupa tanggungan biaya kuliah dan dalam bentuk parsial. Rincian beasiswa yang diberikan adalah AUD$ 10,000 per tahun (Rp 110 juta/tahun) bagi mahasiswa S1 dan AUD$ 15,000 - 20,000 (Rp 220 juta/tahun) untuk studi S2 dengan durasi program 1,5 - 2 tahun.Monash University salah satu kampus yang rajin menawarkan beasiswa penuh. Tercatat ada tiga beasiswa luar negeri yang mereka tawarkan di antaranya Monash International Scholarship for Excellence, Monash International Leadership Scholarship, dan Monash International Merit Scholarship.Ketiga beasiswa tersebut biasanya disediakan dalam bentuk biaya kuliah. Beasiswa tersebut dapat dipergunakan untuk studi S1 atau S2 di Monash University.Pemerintah Australia menyediakan beasiswa bagi yang ingin melanjutkan S2 riset di Australia. Beasiswa tersebut adalah International Postgraduate Research Scholarship (IPRS). Jika terpilih, IPRS akan menyediakan biaya kuliah serta asuransi kesehatan.(CEU)