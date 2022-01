Menggunakan Kata Hubung 'in Order to' dan Contoh Kalimatnya

Definisi in order to

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut beberapa contoh penggunaan kata hubung in order to di tengah dan di awal kalimat:

Contoh Kalimat dengan Kata Hubung in order to:

(CEU)

Jakarta: Dalam bahasa Inggris , dikenal tentang conjunction atau kata hubung. Seperti bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris juga terdapat kata atau frasa yang berfungsi sebagai penghubung.Artikel kali ini akan membahas tentang salah satu contoh conjunction, yaitu penggunaan 'in order to'. In order to adalah salah satu contoh subordinate conjunction yang berfungsi untuk menggabungkan anak kalimat dan induk kalimat.Kata hubung ini kerap ditemukan dalam percakapan maupun tulisan bahasa Inggris. Biasanya, orang menggunakan in order to untuk mengungkapkan sebuah tujuan. Bagaimana penggunaannya? Simak penjelasan berikut ini yang dikutip dari laman Cakap.com.Menurut Cambridge Dictionary, in order to merupakan subordinate conjunction yang digunakan untuk menyatakan tujuan dari sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, in order to dapat diterjemahkan menjadi kata “untuk”, “agar”, atau “supaya”. In order to juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan “why” dari suatu aksi yang telah terjadi.Selain itu, in order to cenderung digunakan untuk percakapan dan tulisan dalam konteks formal. Jika kamu ingin mengungkapkan tujuan dalam konteks yang lebih santai, kamu juga bisa menggunakan sinonim dari kata in order to yaitu so that. Keduanya sama-sama dapat berfungsi sebagai kata sambung untuk menyatakan suatu tujuan.Baca juga: Berminat Kuliah di Jerman? Ini Universitas Terpopuler untuk Mahasiswa Internasional Dalam penggunaanya, kata hubung in order to diikuti dengan bare infinitive atau verb 1 (V1) sehingga formulanya menjadi in order to+V1. Frasa ini juga memiliki bentuk negatif, yaitu in order not to. Meski lebih sering digunakan di tengah kalimat, kata hubung ini juga dapat terletak di awal kalimat.I will study hard in order to get a perfect score.(Aku akan belajar dengan giat agar mendapat nilai yang sempurna.)Miya went to the hall early in order not to miss the practice.(Miya pergi ke aula lebih awal agar tidak terlambat untuk latihan.)In order to proceed, please provide detailed information about your identity.(Untuk melanjutkan, harap berikan informasi mendetail tentang identitas Anda.)In order to pass the test, you should study hard.(Agar lulus ujian, kamu harus belajar dengan giat.)They went to the ticket booth in order to get the ticket at the lowest price.(Mereka pergi ke loket tiket untuk mendapatkan tiket dengan harga terendah.)Yuki exercises two times a day in order to stay in shape.(Yuki berolahraga dua kali sehari agar tetap bugar.)We should eat breakfast in order to get energy.(Kita harus sarapan agar mendapat energi.)I woke up early in order not to miss the train.(Saya bangun pagi agar tidak ketinggalan kereta.)In order to be successful, you must work hard and believe in yourself.(Untuk menjadi sukses, kamu harus bekerja keras dan percaya pada diri sendiri.)Itulah penjelasan mengenai in order to dan cara penggunaannya. Sekarang kamu bisa menerapkannya dalam percakapan sehari-hari.