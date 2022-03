5 Negara Favorit untuk Kuliah di Luar Negeri, Kamu Pilih yang Mana?

5 Negara Favorit untuk Kuliah di Luar Negeri

1. Australia

2. Malaysia

3. Amerika Serikat

Jakarta: Kalau kamu berkesempatan untuk kuliah di luar negeri, kira-kira negara apa yang bakaljadi tujuan kamu? Bisa kuliah di Inggris seperti Maudy Ayunda atau mau kuliah di Jepang seperti Jerome Polin loh.Wah, keduanya terlihat seru, ya. Tak hanya Inggris dan Jepang, ada banyak sekali kampus lain di luar negeri yang punya reputasi bagus dan memiliki program pengajaran yang menarik. Maka dari itu, tidak sedikit yang mengalami kebimbangan dalam memilih negara tujuan kuliah.Supaya kamu tidak berlarut-larut dalam menentukan destinasi negara untuk kuliah, berikut 5 negara favorit untuk kuliah di luar negeri yang bisa jadi pertimbangan kamu yang dikutip dari artikel Zenius Berdasarkan data Global Flow of Tertiary-Level Students yang dirilis oleh UNESCO Institute forStatistic, berikut adalah lima negara yang paling banyak menjadi tujuan studi pelajar Indonesia diluar negeri.Negara favorit untuk kuliah di luar negeri pertama adalah Australia. Berdasarkan data UNESCO Institute for Statics, terdapat sebanyak 13.880 pelajar Indonesia yang menempuh kuliah di Australia.Nah, ada berbagai alasan yang membuat Australia ini banyak dipilih, nih. Pertama, dari segi jarak, kuliah di Australia memiliki jarak yang cukup dekat, dengan Indonesia. Kamu hanya membutuhkan waktu 6 jam penerbangan dari Jakarta ke Sydney untuk sampai di Australia.Kemudian, Australia juga memiliki kualifikasi pendidikan Australian Qualifications Frameworks (AQF) yang membuat lulusannya dapat diakui di seluruh dunia. Tak hanya itu, Australia pun memiliki Undang Undang Layanan Pendidikan bagi Siswa Asing (ESOS/Education Services for Overseas Students) yang menjamin perlindungan uang studi kamu apabila penyedia pendidikan tidak dapat memberikan program studi kamu. Menarik, ya?Beberapa kampus terbaik di Australia yang bisa kamu pilih adalah The Australian National University, The University of Melbourne, dan The University of Sydney.Wah, ternyata urutan kedua negara favorit untuk kuliah di luar negeri adalah negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Tercatat ada sebanyak 8.440 pelajar Indonesia yang mengambil studi di Malaysia.Kira-kira apa, ya, yang membuat Malaysia cukup banyak diminati pelajar Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah adanya kesamaan kultur dan bahasa yang mirip antara Malaysia dan Indonesia. Hal ini membuat waktu adaptasi kamu dengan lingkungan di sana bisa lebih cepat.Tak hanya itu, dikutip dari Asia Exchange, biaya hidup di Malaysia pun cukup terjangkau, nih, yaitu sekitar 1100 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp3.784.584 per bulannya. Menarik, ya! Kalau kamu tertarik untuk kuliah di Malaysia, beberapa rekomendasi kampus Malaysia yang bisa kau pilih adalah Universiti Malaya (UM), Universiti Putra Malaysia (UPM), dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).Di urutan ketiga negara favorit untuk kuliah di luar negeri adalah Amerika Serikat. Ada beberapa hal yang membuat Negeri Paman Sam dapat menjadi negara terfavorit untuk menempuh perguruan tinggi Pertama, Amerika Serikat menawarkan program pendidikan yang fleksibel. Kamu dapat memilih dua program studi yang berbeda sebelum menyatakan pilihan pada satu jurusan di akhir tahun kedua. Dengan begitu, kamu jadi punya waktu untuk menentukan pilihan jurusan dan mengeksplorasi minat.Kedua, bahasa sehari-hari yang digunakan di Amerika Serikat pun adalah Bahasa Inggris. Jadi, kamu nggak perlu meluangkan waktu untuk belajar bahasa baru dari nol lagi deh.Beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat yang bisa kamu pertimbangkan adalah Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, dan Harvard University.Siapa, nih, yang merupakan pecinta anime? Tahu enggak, sih, ternyata Jepang menjadi negara terfavorit urutan keempat untuk kuliah di luar negeri, lho. Tercatat ada sebanyak 4.722 pelajar Indonesia yang menempuh kuliah di Jepang.Negara tempat Jerome Polin menempuh pendidikan ini menawarkan berbagai keunggulan dalam bidang akademik, apalagi kalau kamu memiliki ketertarikan dalam bidang teknologi. Jepang menerapkan sistem pendidikan state-of-the-art science, technology, and medicine untuk kamu yang ingin menempuh pendidikan di bidang teknologi.Selain itu, Jepang juga memiliki berbagai kebudayaan yang unik, nih, seperti upacara minum teh, budaya pakaian kimono, dan sebagainya. Kalau kamu penggemar makanan Jepang, tentunya kamu bakal seneng banget, deh, karena kamu bisa menemukan tempat makan ramen dan sushi dengan mudah di sana.Kalau kamu ingin kuliah di Jepang, beberapa kampus yang bisa dipilih adalah The University of Tokyo, Kyoto University, dan Tokyo Institute of Technology.Negara favorit kelima untuk menempuh kuliah di luar negeri adalah Inggris. Negara film Harry Potter ini memang sudah terkenal unggul dalam bidang akademik. Bahkan, 3 universitas di Inggris berada dalam peringkat 10 besar universitas terbaik di dunia versi QS World University Rankings 2022.Ketiga universitas tersebut adalah University of Oxford dalam urutan ke-2, University of Cambridge dalam urutan 3, dan Imperial College London dalam urutan 7. Makanya, enggak heran, deh, ada sebanyak 3.087 pelajar yang memilih Inggris sebagai tujuan pendidikan.Baca juga: Mahasiswa, Ini Pentingnya Pengalaman Magang Sebelum Masuk Dunia Kerja Sebagai negara yang unggul dalam bidang akademik, Inggris pun menghadirkan berbagai kemudahan buat kamu yang ingin belajar di sana. Kamu tinggal menghubungi The British Council untuk membantu kamu mendaftarkan diri di universitas dan mencari universitas yang cocok untuk kamu.Kalau kamu tertarik banget sama kebudayaan Eropa, Inggris bisa jadi tempat belajar yang cocok. Kamu bisa banget keliling negara Eropa dari Inggris dengan menggunakan kereta dan transportasi umum lainnya, loh. Seru banget, kan!