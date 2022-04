10 Jurusan SMK Paling Diminati, Prospek Karier Bergaji Menggiurkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

10 jurusan SMK paling diminati dan berprospek karier menjanjikan:

Akuntansi

Pariwisata

Administrasi Perkantoran

Desain Grafis/Multimedia

Pelayaran

Farmasi

Perbankan Syariah

Analis Kimia

Tata Boga

Teknik Otomotif

Jakarta: Bukan hanya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang memiliki prospek kerja cerah, lulusan SMK ( Sekolah Menengah Kejuruan ) pun memiliki berbagai prospek karier cerah. Bahkan di antaranya bergaji fantastis, menjanjikan banget.Hal ini dikarenakan siswa SMK sudah menjalani pendidikan yang lebih terfokus pada praktik kerja nyata. Makanya, mereka cenderung sudah lebih siap untuk siap terjun dalam dunia karier.Memangnya apa, sih, bedanya SMA dengan SMK? Dikutip dari artikel Zenius , perbedaan besar keduanya terletak dari sistem penjurusan. Seperti yang kita tahu, SMA memiliki sistem penjurusan yang sama, yaitu IPA, IPS dan Bahasa.Nah, kalau SMK memiliki sistem penjurusan yang mirip dengan kuliah dan berbeda-beda di tiap sekolah. Sehingga prospek kariernya pun berbeda dan lebih terfokus.Salah satu jurusan SMK yang banyak diminati adalah Jurusan Akuntansi. Jurusan Akuntansi merupakan jurusan yang mempelajari seluruh bentuk transaksi keuangan, mulai dari mencatat, mengelompokkan, mengelola, dan menyajikan data transaksi keuangan.Prospek karier yang terbuka untuk jurusan Akuntansi di SMK pun cukup beragam. Beberapa di antaranya seperti staf akuntan, internal auditor, dan budgeting staff. Kisaran gaji yang ditawarkan pun cukup menggiurkan, lho.Jurusan SMK lainnya yang banyak diminati adalah Jurusan Pariwisata. Jurusan Pariwisata sendiri bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu berkarier dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dalam bidang pariwisata. Beberapa hal yang kamu pelajari di jurusan ini adalah kemampuan bahasa asing, informasi lokasi wisata, dan pelayanan.Oleh karena itu, jurusan pariwisata memiliki prospek karier yang cukup beragam. Beberapa di antaranya seperti tour guide, bekerja di industri perhotelan, hingga membuka bisnis biro perjalanan.Kemudian, Jurusan Administrasi Perkantoran juga menjadi salah satu jurusan SMK yang paling banyak diminati. Seperti namanya, di jurusan ini kamu akan belajar seputar administrasi dalam lingkungan perkantoran, mulai dari pengetikan dokumen, penataan surat menyurat, hingga pengelolaan arsip kantor.Beberapa prospek karier yang terbuka untuk Jurusan Administrasi Perkantoran adalah sekretaris, petugas kearsipan, petugas administrasi, resepsionis, sampai juru telepon. Gaji yang ditawarkan pun cukup menggiurkan yang ditaksir memiliki rerata gaji bulanan sebesar Rp7 juta.Seiring berkembangnya industri kreatif dalam bidang grafis, peminat Jurusan Desain Grafis atau Multimedia pun semakin banyak. Sebagai siswa jurusan ini, kamu akan mempelajari cara membuat desain grafis website, membuat animasi, membuat video komersial, dan sebagainya.Jurusan Multimedia pun memiliki prospek karir dengan kisaran gaji yang cukup menggiurkan dengan kisaran jadi Rp5,5 juta per bulannya. Menarik bukan?Selanjutnya ada Jurusan Pelayaran, nih, yang menjadi salah satu Jurusan SMK paling diminati. Di jurusan ini, kamu akan belajar seputar teknik perkapalan, mulai dari mesin-mesin perkapalan, prosedur keselamatan pelayaran, hingga navigasi pelayaran.Menarik, ya? Kalau kamu mau masuk jurusan ini, Jurusan Pelayaran memiliki prospek kerja dengan gaji yang fantastis. Contohnya seperti profesi nahkoda yang diperkirakan bergaji Rp6.500.000 per jam. Wah, menggiurkan sekali, ya!Bergerak di bidang obat-obatan, Jurusan Farmasi di tingkat SMK memiliki cukup banyak peminat. Apalagi, di masa pandemi saat ini bidang kesehatan semakin banyak dibutuhkan.Enggak sedikit yang mengira Jurusan Farmasi akan berakhir menjadi apoteker, padahal masih banyak prospek kerja lain yang terbuka untuk jurusan ini. Salah satunya seperti menjadi seorang peneliti farmasi dan bekerja di BPOM. Seru, loh!Mitos bekerja di perbankan bergaji besar mungkin menjadi salah satu hal yang membuat Jurusan Perbankan Syariah di SMK cukup banyak diminati. Hal ini enggak mengherankan lantaran Jurusan Perbankan Syariah memang bisa bekerja di bidang perbankan dengan kisaran gaji hingga Rp7 juta per bulannya.Di Jurusan Perbankan Syariah pun kamu akan belajar seputar pengelolaan kas, ekonomi Islam, produk perbankan syariah, sampai akuntansi perbankan syariah.Salah satu bidang kesehatan lainnya yang memiliki cukup banyak peminat di SMK adalah Jurusan Analis Kimia. Di jurusan ini kamu akan banyak belajar seputar ilmu kimia, baik kimia murni hingga terapan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bidang kesehatan.Prospek karier lulusan Analis Kimia pun cukup beragam. Beberapa di antaranya seperti Instansi Negeri BATAN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Perusahaan Farmasi.Kamu gemar memasak? Jika iya, Jurusan Tata boga bisa jadi pilihan. Jurusan Tata Boga di tingkat SMK menjadi salah satu jurusan yang banyak diminati. Tentunya hal ini enggak mengherankan mengingat prospek kariernya yang cukup beragam.Lulusan Tata Boga bisa berkarier sebagai asisten koki, koki utama, pelayanan resto, hingga membuka bisnis makanan sendiri. Gaji yang ditawarkan untuk lulusan Tata Boga sendiri cukup beragam, yaitu sekitar 6,3 juta untuk profesi koki. Namun, kisaran tersebut tergantung dari restaurant tempat kamu bekerja, ya.Last but not least, jurusan SMK paling diminati selanjutnya adalah Jurusan Teknik Otomotif. Seperti namanya, di jurusan ini kamu akan belajar seputar teknik di bidang kendaraan, mulai dari teknik dasar kendaraan, rancangan kendaraan otomotif, hingga pemeliharaan mesin.Prospek karier yang dimiliki Jurusan Teknik Otomotif pun cukup beragam. Misalnya seperti menjadi teknisi otomotif, operator alat berat, dan profesi di bidang industri otomotif lainnya. Gaji yang ditawarkan yaitu kisaran Rp5-Rp6,5 juta per bulannya untuk profesi teknisi.Baca juga: Tips Membuat Surat Lamaran Kerja, Ada Contoh Dalam Bahasa Inggris Itu dia 10 jurusan SMK paling diminati yang bisa kamu pilih. Selain mempertimbangkan prospek karier dan gaji, pertimbangkan juga minat kamu, ya!