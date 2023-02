Profesor dari Amerika Bagikan Tips Menulis Publikasi Ilmiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Guru Besar Universitas Rochester New York, Amerika Serikat, Phillip K. Hopke memberikan tips bagaimana menulis sebuah paper ilmiah maupun publikasi ilmiah bagi peneliti dan periset. Menurut Philip, hal ini penting dikuasai, mengingat setiap peneliti memiliki kewajiban untuk membagikan apa yang dipelajarinya.Menurut Philip langkah pertama dalam menulis adalah harus memiliki sesuatu untuk dilaporkan. "Misalnya seperti menuliskan alasan kita melakukan suatu proyek, hal baru yang telah kita pelajari, alasan pentingnya proyek itu bagi kita dan potensi bagi orang lain, serta menguraikan poin-poin utama yang ingin kita sampaikan kepada orang lain," kata Philip dalam siaran pers BRIN, Sabtu, 11 Februari 2023.Philip menambahkan agar peneliti menceritakan hal-hal menarik dan penting terlebih dulu untuk ditulis. Sampaikan alasannya, mengapa hal tersebut menarik dan penting."Arahkan pembaca ke dalam cerita, yang dimulai dengan bidang minat yang luas. Kemudian lanjutkan ke hal-hal yang kita ketahui sehingga kita dapat mendefinisikan apa yang tidak kita ketahui, tetapi Anda harus mengetahuinya dan memberi tahu pembaca," imbuhnya.Hal penting terakhir yang harus dipahami oleh periset menurut Philip adalah bahwa dunia ini sangat kompleks dan sains. Oleh karena itu sangat penting bagi kita mempelajari hal-hal baru yang seringkali dapat mendukung dan meningkatkan apa yang sudah kita ketahui selama ini, dan selalu memanfaatkan kesempatan untuk melakukannya.Pada kesempatan ini Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) BRIN, Rohadi Awaludin mengajak para periset muda BRIN memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap ilmu dan pengalaman yang disampaikan oleh pembicara. "Ini kesempatan yang sangat bagus dan bernilai bagi para periset muda BRIN untuk belajar serta mengambil ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari pembicara kita, Profesor Phlillip K. Hopke," ujarnya.Ajakan senada juga disampaikan Kepala Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir (PRTDRAN) BRIN, Abu Khalid Rivai. Ia berharap para generasi muda dapat mengambil keuntungan dengan menyerap ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh pembicara."H-index scopusnya sangat tinggi serta sangat produktif dalam bidangnya sebagai periset. Maka ini momen yang tepat untuk kita belajar darinya bagaimana menjadi peneliti profesional dan penulis yang produktif," ajaknya.BRIN mengundang Phillip K. Hopke, Guru Besar Universitas Rochester New York, Amerika Serikat untuk membagi pengalaman dan ilmunya tentang periset profesional dan penulisan publikasi ilmiah dalam acara Voice of Research (VoR) edisi 12. Acara ini mengambil tema "Becoming in Internationally Professional Researcher and a Productive Writer on Scientific Papers".