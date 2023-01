5 Perpustakaan di Korea yang Wajib Kamu Kunjungi Saat Liburan

Kenapa Harus ke Perpustakaan saat di Korea Selatan?





Berikut 5 Perpustakaan Menarik di Korea Selatan yang Wajib Kamu Kunjungi:

1. Starfield Library

2. National Museum of Korea Library

3. Naver Library

4. Book Park Blue Square

5. Paju Forest of Wisdom

Jakarta: Berlibur ke luar negeri, utamanya ke Korea Selatan kini tengah digandrungi masyarakat dunia, tidak terkecuali dari Indonesia. Selain mengunjungi sejumlah tempat wisata yang kerap muncul di drama-drama Korea, tidak ada salahnya jika kamu juga mampir ke sejumlah perpustakaan kece yang ada di Negeri Gingseng tersebut.Seperti diketahui, literasi di Korea Selatan sangat tinggi, seiring dengan tingginya minat baca di negara tersebut. Hal ini tentu salah satunya karena dukungan fasiltas yang mumpuni yang disediakan pemerintah di sana.Sebab di Korea Selatan, perpustakaan tidak hanya berdiri di satu tempat khsusu, namun juga menyebar dana menjamur di dalam ruang-ruang publik. Seperti mal, pusat perbelanjaan, stasiun kereta, hingga halte bus.Perpustakaan yang ditata menarik bahkan unik di Korea Selatan ini mampu menyedot perhatian tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak. Belum lagi setiap tahunnya semua perpustakaan di Negeri Ginseng ini mengadakan gerakan membaca bersama untuk mendorong minat baca masyarakat.Selain itu, pemerintah menetapkan 1 buku untuk dibaca warganya. Kemudian, mengadakan lomba resume dengan hadiah yang menggiurkan. Maka dari itu, tidak heran budaya literasi di Korea Selatan sangat baik.Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penelitian maupun pendidikan, tetapi juga memiliki fungsi rekreasi. Sehingga, perpustakaan menjadi destinasi yang menarik untuk kamu kunjungi.Dilansir dari laman Cakap.com, perpustakaan yang terletak di pusat Starfield COEX Mall ini memiliki rak buku raksasa dengan tinggi sekitar 13 meter. Starfield Library menjadi incaran wisatawan yang berkunjung ke Korea.Pasalnya, salah satu perpustakaan terindah di dunia tersebut memberikan pengalaman yang berkesan bagi siapa saja yang mengunjunginya.Meski terletak di pusat perbelanjaan, Starfield Library sudah dilengkapi fasilitas penunjang, seperti tempat duduk yang nyaman, free wifi, dan komputer untuk memudahkan mencari buku.Tak hanya menyediakan beragam buku dengan bahasa Korea dan bahasa Inggris, tapi perpustakaan keren ini sering menggelar acara seperti diskusi buku, pembacaan puisi, bertemu penulis, dan masih banyak lagi.Pada perpustakaan ini, terdapat buku-buku berbahasa asing, Korea, serta media digital mengenai sejarah seni, arkeologi, studi sejarah, dan topik lainnya yang masih berhubungan dengan museum. Cocok bagi kamu yang suka dengan karya seni maupun sejarah masa lalu.Menariknya, gedung perpustakaan ini juga terdapat ruang auditorium untuk aktivitas pagelaran budaya dan lainnya. Kemudian, ada juga ruang teater yang biasanya akan menampilkan pertunjukan balet, musik klasik, sandiwara panggung, dan lainnya.Selain itu, terdapat pula 4 buah toko di dalam gedung ini yang menawarkan buku, artikel praktis, dan artefak yang erat kaitannya dengan sejarah dan budaya negara Korea.Selain dua di atas, masih ada perpustakaan yang bisa kamu kunjungi, yaitu Naver Library. Perpustakaan ini terletak di lobi perusahaan Naver. Nah, perlu kamu tahu, Naver adalah Google versi Korea.Meski terletak di dalam perusahaan, perpustakaan tersebut terbuka untuk umum. Kamu hanya perlu menunjukkan kartu identitas saja. Setelah itu, saatnya kamu menjelajahi buku-buku yang ada di sana.Naver Library adalah tempat untuk berbagi pengetahuan dan informasi. Setiap pengunjung dapat mengakses buku desain, publikasi pakar TI, majalah, dan publikasi independen.Koleksi Naver Library diantaranya, yaitu lebih dari 250 majalah Korea dan luar negeri, 17.000 buku desain, lebih dari 1.300 ensiklopedia ahli dari seluruh dunia, 7.000 publikasi TI untuk pengembang, dan juga tersedia fasilitas tambahan seperti kafe.Kamu pernah menonton drama Korea Chicago Typewriter? Nah, perpustakaan Book Park Blue Square terkenal melalui drama tersebut. Uniknya, perpustakaan di Korea yang satu ini memiliki rak buku di atas rak buku lain yang mencapai 3 lantai.Tidak seramai perpustakaan lain, suasana di Book Park lebih tenang. Selain itu, beberapa sudut terdapat tempat membaca dan persembunyian yang akan mengingatkanmu dengan rumah pohon.Di samping sudut ruangan, kamu bisa dengan mudah menemukan tempat membaca yang lain, karena tersedia sekitar 200 kursi dan 50 meja.Kalau kamu datang bersama keluarga dan membawa anak kecil, tenang saja, karena Book Park menyediakan zona bermain yang juga dipenuhi buku anak-anak.Jika kamu pecinta fotografi, sebaiknya datang di siang hari. Sehingga, momen kamu di sana dapat terabadikan dengan baik. Sebab, pada siang hari cahaya matahari akan menembus jendela dan mengenai buku-buku yang dipajang.Perpustakaan yang tak kalah menarik selanjutnya adalah Paju Forest of Wisdom. Suasana yang tercipta dalam perpustakaan ini adalah tenang dan nyaman.Mungkin kamu ingat adegan acara penandatanganan buku penting dalam drama It’s Okay to Not be Okay? Atau saat Lee Gon (Lee Min Ho) dan Jeong Tae-eul (Kim Go Eun) sedang melakukan penelitian dalam drama The King: Eternal Monarch?Nah, perpustakaan dalam adegan tersebut bisa kamu jumpai di Forest of Wisdom. Desain interior kontemporer yang luas seperti dalam film dengan rak kayu setinggi langit-langit membuat perpustakaan sering dikunjungi oleh warga setempat.Di samping itu, perpustakaan Forest of Wisdom sering disebut sebagai Instagramable bibliophilia haven. Sehingga, sangat wajib untuk kamu kunjungi saat liburan di Korea dan mengabadikan momen yang mengesankan. Perpustakaan yang terletak di Paju-si, Gyeonggi-do ini memiliki 500.000 buku yang mencakup berbagai genre, seperti puisi, novel fiksi, dan esai.Nah itu tadi lima rekomendasi perpustakaan yang wajib kamu kunjungi saat berada di Korea Selatan. Kira-kira perpustakaan mana yang bakal duluan kamu kunjungi? Jangan lupa untuk abadikan fotonya ya!