Biar Makin Keren, Ini 4 Cara Bilang ‘Oke’ dalam Bahasa Inggris

Jakarta: Sobat Medcom pasti sudah tak asing dengan kata ‘oke’, bukan? Kata ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyetujui atau mengiyakan sesuatu.Dalam bahasa Inggris , kata tersebut lebih akrab dikenal dengan OK atau Okay. Namun, ternyata masih ada sejumlah istilah lain yang dapat digunakan untuk m engekspresikan kata ‘oke’.Lantas, apa sajakah itu? Berikut penjelasannya dikutip dari laman Cakap.OK merupakan akronim dari pelafalan All Correct (?l K??rekt). Sementara itu, Okay ialah ejaan dari pelafalan kata OK dalam bahasa Inggris (O Kay).Keduanya dapat digunakan sebagai kata kerja (verb), kata sifat (adjective), kata keterangan (adverb), dan kata benda (noun). Berikut contoh penggunaannya:I hope she is okAku harap dia baik-baik sajaOkay, I will send this project through emailOke, aku akan mengirim projek ini melalui emailAll right biasanya digunakan untuk menyetujui sesuatu dalam konteks yang lebih formal. Sedangkan, alright merupakan pemadatan dari kata all right dan digunakan dalam konteks informal.Berikut contoh kalimat yang meggunakan kedua kata tersebut:Alright, I will bring the sandwiches to the partyOke, aku akan membawa roti isi ke pestaAll right, let’s start the project!Baiklah, mari kita mulai projeknya!