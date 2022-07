Tips Wawancara Kerja di Kedubes AS, Hati-hati Menjawab Pertanyaan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta kembali memberikan tips untuk lolos dalam tahap wawancara kerja bagi pelamar yang ingin bekerja di Kedubes AS. Tips ini tidak hanya menarik, tapi penting untuk diketahui, mengingat institusi ini sering membuka lowongan kerja dengan berbagai tahapan di dalamnya.Jadi, untuk Sobat Medcom yang tertarik melamar di Kedubes AS wajib tahu cara menjawab sejumlah pertanyaan yang biasanya dilempar oleh pewawancara kerja. Hal ini disampaikan langsung salah satu Staf Kedubes AS, Jason Johnson yang dilansir dalam akun Instagram @usembassyjkt, Jumat, 1 Juli 2022.Perlu diketahui, wawancara merupakan tahapan yang lumayan menentukan dalam proses perekrutan tenaga kerja. Biasanya pemberi kerja yang diwakili oleh tim tertentu akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab pelamar dengan baik, benar, dan tepat.Apalagi jika kamu melamar kerja di Kedubes AS, tentu saja bahasa yang digunakan dalam proses wawancara adalah bahasa Inggris , sehingga kamu harus ekstra mempersiapkannya.Salah satu pertanyaan yang sering diajukan pewawancara adalah "Why should we hire you?" atau mengapa kami harus mempekerjakan anda? Meskipun terlihat mudah, namun sebenarnya anda harus menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Tidak kurang juga tidak melebih-lebihkan.Staf Kedubes AS, Jason Johnson mengingatkan pelamar untuk meyakinkan pewawancara dengan sejumlah hal. "Yakinkan interviewer dengan hal berikut. Anda dapat melakukan pekerjaan dengan sangat baik, anda bisa segera bekerja, apa yang membuat anda menonjol dari kandidat lain, dan apa yang membuatmu lebih dari kandidat lain?" tegas Jason.Pelamar kerja harus mampu memahami organisasi (perusahaan) yang akan dilamar. Selain itu juga bisa berkontribusi dalam mencapai tujuan.Pelamar juga harus menunjukkan semangat dan hasil yang baik."I have all the necessary skills that you need to be a superstar in this role. I have a professional writing background, and I also have networks with the leadership of the governement in Indonesia as well. And I'm also passionate about public diplomacy,""Saya memiliki semua keterampilan yang diperlukan yang anda butuhkan untuk menjadi superstar di posisi ini. Saya memiliki latar belakang menulis profesional, dan juga (memiliki) jaringan dengan para pemimpin pemerintahan di Indonesia. Dan saya juga bersemangat terkait diplomasi publik.Bagaimana? Apakah kamu sudah siap melakukan wawancara kerja Kedubes AS dengan bahasa inggris? Persiapkan diri kamu dengan baik, niscaya akan berjalan dengan lancar.Baca juga: Cara Membuat Surat Pengunduran Diri yang Baik Beserta Alasannya