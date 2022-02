Mengenal Adverbial Phrase dalam Bahasa Inggris, Jenis, dan Contoh Kalimatnya

Definisi Adverbial Phrase

Jenis Adverbial Phrase

Adverb of Time

Adverb of Place

Adverb of Manner

Adverb of Frequency

Adverb of Degree

Jakarta: Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif alias tidak berkaitan dengan predikat. Istilah tersebut sejatinya tidak hanya ada dalam bahasa Indonesia, melainkan juga dalam susunan kalimat di bahasa Inggris Dalam tatanan bahasa internasional itu dikenal berbagai macam jenis frasa. Salah satunya adalah adverbial phrase, yakni rangkaian dari beberapa kata yang membentuk suatu keterangan.Keterangan itu sendiri tak cuma seputar keterangan tempat ataupun waktu. Dilansir dari laman Zenius, berikut penjelasannya.Adverbial phrase adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai adverb (kata keterangan) untuk memperjelas makna kalimat secara keseluruhan. Frasa ini biasanya digunakan untuk menerangkan verb (kata kerja), adjective (kata sifat), clause (klausa), sentence (kalimat), atau bahkan adverb lain.Dengan kata lain, adverbial phrase dapat dimaknai sebagai frasa yang menjawab pertanyaan how (bagaimana), where (di mana), why (mengapa), atau when (kapan).Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa adverbial phrase terdiri dari lima jenis. Berikut adalah penjelasan singkat beserta contohnya.Frasa ini digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atas sebuah peristiwa.I have been working here since 2018.(Saya telah bekerja di sini sejak 2018)My father is going on a business trip for a week.(Ayah saya akan melakukan perjalanan bisnis selama seminggu)Frasa ini digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya sesuatu.My aunt took her child outside.(Tante saya membawa anaknya ke luar)I am on a flight to Jakarta.(Saya sedang dalam penerbangan ke Jakarta)Frasa ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi.She was driving carefully.(Dia mengemudi dengan hati-hati)He visited his mother in the village by train.(Dia mengunjungi ibunya di desa dengan kereta api)Frasa ini digunakan untuk menjelaskan seberapa sering sesuatu terjadi.I always finish my homework.(Saya selalu menyelesaikan pekerjaan rumah saya)She needs to see a doctor every month.(Dia perlu mengunjungi dokter setiap bulan)Frasa ini digunakan untuk menjelaskan tingkatan atau intensitas terjadinya sesuatu.Baca juga: Menggunakan Kata Hubung 'in Order to' dan Contoh Kalimatnya The weather is extremely hot.(Cuacanya sangat panas)He is too kind.(Dia terlalu baik)Itulah sejumlah contoh dan penjelasan mengenai adverbial phrase atau frasa kata keterangan dalam bahasa Inggris. Tidak sulit, bukan?Kunci utama untuk memahami frasa ini adalah perbanyak kosakata bahasa Inggris. Semakin banyak istilah yang dikuasai, adverbial phrase pun semakin mudah dipahami. (Nurisma Rahmatika)