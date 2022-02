Pahami 3 Hal Ini Saat Belajar Grammar Bahasa Inggris!

Part of Speech

1. Kata benda (noun)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Kata kerja (verb)

3. Kata sifat (adjective)

Halaman Selanjutnya

Verb forms Dalam tatanan bahasa…

Jakarta: Tata bahasa merupakan materi yang pasti dijumpai saat belajar bahasa. Dalam bahasa Inggris , hal ini disebut dengan istilah grammar.Grammar adalah kaidah bahasa yang mengatur susunan kalimat agar lebih tepat, rapi, dan terstruktur sehingga dapat dipahami orang lain dengan mudah. Ada tiga istilah yang perlu dipahami saat mempelajari grammar, yakni part of speech, verb forms, dan to be.Dilansir dari laman Cakap, berikut adalah penjelasannya:Part of speech merupakan jenis-jenis kata yang merangkai sebuah kalimat. Sejatinya ada delapan jenis part of speech, namun hanya tiga yang paling sering digunakan dalam tata bahasa Inggris, yakni:Noun digunakan untuk menjelaskan nama orang, benda, atau objek.Contoh: Ani eats rice every day, kata Ani dan rice adalah kata benda (noun).Verb digunakan untuk menyatakan aksi dan menjelaskan hal yang sedang dilakukan.Contoh: She walks to school every Monday, kata walks adalah kata kerja (verb).Adjective digunakan untuk memberi keterangan dan informasi tambahan terhadap kata benda.Contoh: He gave me a blue jacket yesterday, blue merupakan kata sifat yang sekaligus menjadi keterangan dari kata benda jacket.