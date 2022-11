Teliti Penemuan Harga Saham Perbankan, Lucky Bayu Purnomo Lulus Program Doktor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Price discovery atau penemuan harga

Jakarta: Lucky Bayu Purnomo berhasil meraih gelar doktor dengan hasil dan predikat Sangat Memuaskan melalui disertasi dengan judul Penemuan Harga Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ilmu Keuangan Universitas Trisakti itu digelar pada Senin, 28 November 2022.Lucky menjelaskan tujuan penelitannya ialah penemuan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sehingga, investor dan pelaku transaksi harga saham di Bursa Efek Indonesia dapat memperoleh kesepakatan harga transaksi berdasarkan kinerja volatilitas harga, volume harga, frekuensi harga, momentum harga, dan foreign net buying.Price discovery atau penemuan harga membuktikan pentingnya penemuan harga transaksi melalui pemahaman proses terbentuknya harga berdasarkan ketersediaan harga di pasar yang sangat beragam dan dinamis. Sehingga, diperlukan proses penyelidikan harga dalam kondisi harga normal maupun ketidaksempurnaan dari harga itu sendiri.Lucky menuturkan price discovery atau penemuan harga memiliki berbagai macam kepentingan. Mulai dari kepentingan penyelidikan harga, menghitung biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi suatu harga, memperhitungkan risiko harga, melihat apresiasi jumlah pembeli dan penjual, hingga biaya penyelesaian atas transaksi tersebut, sehingga mencapai hasil transaksi optimal.Dia menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi pada proses transaksi harga saham di Bursa Efek Indonesia ialah investor ingin mencapai kesepakatan harga untuk meghasilkan kinerja transaksi optimal dengan melakukan proses tawar menawar melalui ketersediaan harga saham yang beragam. Investor juga mempertimbangkan tingkat risiko terhadap harga dan investor mempertimbangkan imbal hasil melalui kinerja harga saham tersebut.Lucky mengatakan desain harga secara mikro menjadi bagian penting dari desain pasar secara makro. Sehingga, pelaku transaksi memperoleh bukti dan keterangan ada pihak yang terlibat dalam struktur pasar dan struktur harga.Dia menyebut penemuan harga adalah bagian dari market micro structure. Lucky menyebut market micro structure atau struktur pasar mikro memberikan uraian bagaimana harga yang diperdagangkan oleh berbagai pihak, Hasbrouck (2007).Struktur mikro pasar memberikan bukti penting terhadap tingkah laku pasar dan hubungan timbal balik di dalamnya serta menjadi pemeran utama dalam penemuan harga pasar, O’Hara (1995). Struktur mikro pasar mengandung empat hal utama, yakni pembentukan, biaya transaksi dan waktu, struktur dan desain pasar, serta informasi dan pengungkapan Giridhar, Idvall and Jonsson (2008).Dalam teori struktur mikro pasar membahas tiga model pendekatan, yaitu model persediaan (Inventory model approach); model berdasarkan informasi (Information based model approach); dan model strategi transaksi (Strategic trader model approach).Hasbrouck (2007) menyatakan studi Struktur Mikro Pasar yaitu The study of the trading mechanisms used for financial securities. Lucky menjelaskan hal tersebut memberikan penjelasan bagaimana suatu harga terbentuk dari berbagai macam struktur dan komponen yang serta aturan perdagangan oleh berbagai macam pihak.Lucky menjelaskan harga menjadi sebuah informasi awal bagi investor. Sedangkan, penemuan harga menjadi informasi utama untuk mencapai keseimbangan dan kesepakatan transaksi.Penemuan harga menjadi bagian dari struktur mikro pasar memiliki fungsi penyelidikan harga dan price discovery menjadi bagian dari market micro structure yang merupakan cabang dari ilmu ekonomi, Harris (2004). Penemuan harga adalah proses memasukan informasi baru ke harga aset yang diperdagangkan di pasar dan menentukan harga keseimbangan baru, Pathak, Ranajee & Kumar, (2014) hingga price discovery menjadi merupakan proses untuk menemukan harga kesepakatan, Maidhaivain, (2000).Penemuan harga adalah penyesuaian harga perdagangan terhadap terjadinya penyimpangan harga di pasar yang berfungsi dengan baik dan efisien, maupun dalam ketidaksempurnaan harga. Penemuan harga mengungkapkan adanya biaya transaksi, asimetri informasi dan peraturan, informasi baru tidak akan langsung dimasukkan ke dalam harga itu sendiri.Manfaat penemuan harga tidak hanya di bidang keuangan tetapi juga di bidang ekonomi secara umum (Karabiyik, Westerlund & Narayan, 2021). Proses penemuan harga dan metode transaksi dapat memberikan efek disposisi dalam proses verisikasi bahwa semua proposisi akan mempengaruhi jumlah dan nilai transaksi, Easley dan O'Hara (1992).Dia menjelaskan proses penemuan harga menguraikan adanya harga dan biaya atas harga tersebut. Penemuan harga merupakan metode yang memperhitungkan imbal hasil termasuk rasio penilaian harga (Campbell, 1987, Fama & French, 1988). Struktur mikro pasarbertujuan menjelaskan desain pasar dan desain harga agar mencapai penemuan harga selaku ekonom & Praktisi pasar modal.Lucky menyimpulkan volatility, volume, frequency, momentum, dan foreign net buying yang tersedia di pasar sebelumnya dapat memengaruhi penemuan harga saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Melalui penelitian ini dia menjelasakan frekuensi dan momentum harga menjadi informasi utama bagi investor dan pelaku transaksi untuk menentukan sikap transaksi.Frekuensi harga dan momentum transaksi memberikan pengaruh terhadap penemuan harga. Selanjutnya, pada saat yang sama, ia memberikan kebaruan atau novelty bahwa penemuan harga menjadi awal untuk mencapai keseimbangan harga dan kesepakatan harga transaksidibandingkan dengan sentiment foreign net buying. Adapun penelitian ini dibatasi pada emiten perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang tercatat di papan utama.Bertindak selaku Promotor adalah Prof. Dr. Adler H. Manurung, ME, M.Com, Co-Promotor Dr. Bahtiar Usman MM. dan Sidang terbuka di Pimpin oleh Ketua sidang Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM, CIRR, disertai anggota Prof. Farah Margaretha, ME, Ph.D, Prof. Dr. Hamdy Hady, DEA, Dr. Henny Setyo Lestari, MM , Dr. Ivan Malik.