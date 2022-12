Alpha Academy, Inovasi Mahasiswa ITS Bantu Siswa Ikut Olimpiade

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Persaingan berprestasi di dunia akademik semakin sengit di kalangan pelajar. Tim mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) mencuatkan gagasan solutif bernama Alpha Academy, sebuah platform persiapan dan pendampingan untuk Olimpiade Sains Nasional (OSN) berbasis website yang berkualitas dan terjangkau.Ketua Tim Penggagas Alpha Academy, Ahmad Zaky Mubaarok Mauludi, menjelaskan gagasan timnya tersebut untuk mendukung tingginya minat prestatif siswa dan siswi di Indonesia. Ahmad dan timnya ingin menyuguhkan platform baru agar semangat tersebut tidak sirna begitu saja.“Memberikan kemudahan bagi siswa dalam mempersiapkan kompetisi dan memperdalam talent scouting di tingkat sekolah adalah tujuan besar kami,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Desember 2022.Dia menuturkan platform didukung silabus dari setiap bidang sebagai acuan penyusunan fitur. Ahmad menyampaikan terdapat tiga produk yang dibedakan berdasarkan model bisnis.Pertama, Pay for Use yang menyediakan kegiatan Try Out KSN dan Online Course. Melalui produk ini, siswa dapat mengikuti simulasi kompetisi sesungguhnya sesuai dengan jenjang hingga pelatihan jarak jauh bersama mentor.Kedua, Freemium yang memberikan akses penuh terhadap paket pembelajaran komprehensif. Paket ini berisikan materi dalam bentuk blog, video pembelajaran, dan latihan soal yang terintegrasi sesuai dengan silabus tiap bidang.“User juga dapat mengakses semua informasi mengenai rekomendasi kompetisi yang berkualitas dan rekomendasi sumber belajar,” papar dia.Alpha Academy juga menyediakan produk gratis yang dapat diakses dengan mudah. Produk-produk tersebut antara lain webinar, podcast inspirasi, short course, hingga akses terbatas terhadap paket pembelajaran.Mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ini membagikan aspek unggul dari hasil karyanya, termasuk keunikan dibandingkan dengan kompetitor. Yakni, harga lebih terjangkau, paket pembelajaran komprehensif dan menarik, ada fitur Rekomendasi dan Study Plan, serta tutor-tutor berkualitas di bidang kompetisi terkait.Ahmad menegaskan value yang selalu dijadikan pedoman oleh tim adalah kualitas. Alpha Academy berusaha menjaga kualitas tutor yang bekerja sama.“Hanya tutor yang memiliki pengalaman Olimpiade yang dapat menjadi pengajar di sini (Alpha Academy),” tutur dia.Ke depannya, tim akan meningkatkan performa website Alpha Academy. Tim bakal meningkatkan kualitas materi yang dapat diakses menjadi lebih lengkap dan optimal.Karya inovatif ini telah menyabet Juara 2 di ajang Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo 2022 Bidang Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa (IWDM) kategori Startup Tahap Awal.“Dalam mewujudkan mimpi ini, tim yang solid dan kooperatif penting untukdijaga agar manfaat yang kami tebar semakin luas,” ujar dia.