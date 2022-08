OSN 2022 Ditutup, Berikut Daftar Lengkap Pemenangnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Daftar Juara OSN 2022

Jenjang SD

5 Peraih Emas Bidang Matematika:

Seraphine Peyton Zhang dari SD Pelita Cemerlang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat Ryan Stefano dari SDS Kristen X BPK Penabur, DKI Jakarta Lionel Wijaya dari SD Cahaya Nur, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Celso Rayi Al Khairy Firman dari SD Bina Tunas Cemerlang, Kota Bogor, Jawa Barat Yehezkiel Pandapotan Siagian dari SD Swasta Bona Pasogit, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

5 Peraih Emas Bidang IPA:

Cakra Buana dari SD Unggulan Al-Ya’lu, Kota Malang, Jawa Timur Muhammad Khalish Khairul Azzam dari SD Al Bayan Islamic School, Kota Tangerang, Banten Azkiano Kenzo Nawafa dari MI Swasta Muhammadiyah I, Kota Probolinggo, Jawa Timur Shane Nicholas Darmawan dari SD Kristen 6 BPK Penabur, Kota Bandung, Jawa Barat Rianson Noah Seputra dari SD Kristen Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten.

Jenjang SMP

10 Peraih Emas Bidang Matematika:

Chrysander I A Setiawan dari SMP Kristen 4 Penabur, DKI Jakarta Grace Christinalie dari SMP Darma Yudha, Kota Pekanbaru, Riau Danica Odelia dari SMP Santo Aloysius, Kota Bandung, Jawa Barat Audrey Felicity Hadi Siswoyo dari SMP Katolik Bhara Widya, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Fernando Almer Renjiro dari SMP Negeri 2 Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Salsabila Bilqis Hisannah dari SMP Al Hikmah Surabaya, Jawa Timur Raditya Edafausta Tjiaman dari SMPS Lentera Kasih, Kabupaten Badung, Bali Matthew Ravanelli Tjiptono dari SMP BPK Penabur Banda, Kota Bandung, Jawa Barat Yuriko Khang dari SMP K IPEKA, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Jenover Viano Yoshield dari SMP Katolik Santu Petrus, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

10 Peraih Emas Bidang IPA:

Alfreda Risqullah Saputra dari MTSN 1 Kota Malang, Jawa Timur Bara Makiyya Madani dari SMP Unggulan Al-Ya`Lu Kota Malang, Jawa Timur Gusti Komang Abhika Atmaja dari SMP Negeri 4 Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Alicia Nabila Rynfa dari UPT SMP Negeri 1 Gresik, Jawa Timur Daniel Agastya Naranda dari SMP Negeri 5 Yogyakarta Afrand Mirza Herwinsyah dari SMP Negeri 115, Kota Jakarta Selatan Gabriella dari SMP Santo Aloysius, Kota Bandung, Jawa Barat Aurellyallodia Faiza Kusuma dari SMP Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh Aegean Ceska Milano dari SMP Suria Harapan School, Jambi Marfyn Perdana Wijaya dari SMP Negeri 76 Jakarta.

10 Peraih Emas Bidang IPS:

Karina Jasri Cawir Rejeki Br Ginting dari SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara Gladys Kayana Purba dari SMP Cinta Rakyat 1 Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara Naftali Adventia Perdana dari SMP Negeri 2 Gombong Kab. Kebumen, Jawa Tengah Arfan Erzananda Dildar dari SMP Negeri 9 Jakarta Daniel Edhi Wicaksono dari SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta Mahmud Abiddin Qohhar dari SMP Unggulan Alya`Lu Kota Malang, Jawa Timur Kezzia Emily Winterstein dari SMP Yos Sudarso Kab. Kuningan, Jawa Barat Sherly Maulia Syfa Marinko dari SMP Negeri 2 Bukittinggi, Sumatra Barat Daniel Berkat Bungaran Sitinjak dari SMP Negeri 3 Muara Siatas Barita, Kab. Tapanuli Utara, Sumatra Utara Marco Keenanda Tamba dari SMP K 7 BPK Penabur Kota Jakarta.

(CEU)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) menutup penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2022 untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). OSN tingkat nasional tahun ini menghasilkan 60 pemenang jenjang SD dan 135 pemenang jenjang SMP.Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Muhammad Hasbi mengatakan, peserta OSN 2022 merupakan generasi emas bagi masa depan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Menurutnya, penguasan ilmu sains merupakan hal dasar bagi kemajuan teknologi Indonesia.“Terus berjuang, bersemangat belajar dan jadilah pribadi-pribadi tangguh yang memiliki ahlak luhur dan mulia. Teruslah berkarya dalam bidang sains, manfaatkanlah diri kalian masing-masing, dengan menjadi tutor sebaya bagi teman-teman kalian di daerah atau dengan cara yang lainnya. Bantulah teman-teman kalian dalam memahami sains tanpa harus membebani diri kalian," terang Muhammad Hasbi saat menutup secara resmi OSN 2022 di Tangerang, dalam siaran persnya, Minggu, 7 Agustus 2022.Hasbi berharap ajang OSN 2022 menjadi wadah silaturahmi seluruh siswa peserta dari wilayah Indonesia yang beraneka ragam. Sesuai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua, Hasi berharap seluruh masyarakat tidak melupakan semboyan dari para pendiri bangsa."Tapi terus kita pelihara sehingga Indonesia kuat dan kokoh dalam menghadapi segala tantangan maupun cobaan. Kalian semua adalah kado terindah bagi Indonesia di hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 77 tahun, yang sama-sama akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus 2022 nanti," ucapnya.Senada dengan Direktur SD, Kepala BPTI sekaligus Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Puspresnas, Asep Sukmayadi menyampaikan OSN 2022 tidak hanya memupuk prestasi akademik siswa, namun juga menanamkan karakter luhur Pancasila."Kita ingin memupuk kecerdasan dan juga menanamkan karakter Pelajar Pancasila menjadi bagian dari Manajemen Telenta Nasional," ungkap Asep.Menjelang peringatan kemerdekaan, lanjut Asep, OSN menandai pesan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yaitu Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Asep ingin seluruh peserta OSN menjadi inspirasi bagi diri sendiri, keluarga, juga teman-teman di sekolah."Adik-adik sudah meluangkan waktu dan menunjukkan prestasi. Itulah juara yang sesungguhnya. Di 15-20 tahun kemudian, adik-adik akan meraih emas yang sesungguhnya dalam Generasi Indonesia Emas," ucap Asep.Peserta OSN 2022 jenjang SD dan SMP merupakan hasil seleksi dari total peserta 88.975 siswa. Tes OSN telah dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada 2 dan 3 Agustus 2022 secara serentak di seluruh Indonesia dan peserta Indonesia yang berada di wilayah luar negeri.OSN tingkat nasional tahun 2022 ini menghasilkan 60 pemenang jenjang SD dan 135 pemenang jenjang SMP. Selain diberikan medali emas, perak, dan perunggu, peserta juga diberikan plakat penghargaan predikat kategori The Best Theory (Teori Terbaik), The Best Overall (Keseluruhan Terbaik), The Best Observation (Observasi Terbaik), dan The Best Exploration (Eksplorasi Terbaik) untuk OSN SD bidang lomba Matematika dan IPA.Plakat penghargaan predikat juga diberikan untuk kategori Best Theory dan Best Observation untuk OSN jenjang SMP bidang lomba IPA dan IPS. Kemendikbudristek melalui Puspresnas akan memberikan E-Sertifikat kepada seluruh peserta dan Piagam Penghargaan bagi para pemenang yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) serta uang pembinaan kepada para pemenang peraih medali OSN SD dan SMP tingkat nasional tahun 2022.Kategori The Best Over All diraih oleh Serephine Peyton Zhang. The Best Theory diraih oleh Ryan Stefano, dan The Best Exploration diraih oleh Lionel Wijaya.Kategori The Best Over All Cakra Buana, The Best Theory diraih oleh Jennifer dari SDS Kristen II BPK Penabur, DKI Jakarta The Best Exploration Azizirohim dari SD Luqman Al Hakim, Surabaya, Jawa Timur.The Best Theory diraih oleh Gusti Komang Abhika Atmaja dan The Best Observation diraih oleh Gabriella dari SMP Santo Aloysius, Bandung, Jawa Barat.The Best Theory diraih oleh Karina Jasri Stefano dari SMPS Santa Maria Kabanjahe, Karo, Sumatra Utara dan The Best Observation diraih Karina Jasri Stefano dari SMPS Santa Maria Kabanjahe, Karo, Sumatra Utara.