Kejar Beasiswa ke Eropa, Ini Tips Jitu Bikin CV Europass

1. Gunakan email resmi

2. Perjelas bagian education dan training





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

3. Buat kuantifikasi di bagian pengalaman

Mengajar 200 mahasiswa sarjana dalam mata kuliah neuroanatomi di laboratorium mikroanatomi dan membimbing 24 mahasiswa dalam mata kuliah anatomi multidisiplin

4. Kembangkan additional information

(REN)

Jakarta: Salah satu syarat beasiswa maupun mendaftar ke kampus di eropa adalah memiliki CV Europass. CV Europass sebetulnya tak jauh berbeda dengan CV pada umumnya.CV Europass dikenal dengan CV yang memiliki struktur dan format yang baik. CV Europass tak bisa dibuat kreatif seperti layaknya CV biasa yang dikreasikan sesuai keinginan.Melansir unggahan Instagram @kobieducation, berikut tips membuat CV Europass:Email resmi yang bisa digunakan adalah email kampus, tempat kerja, atau afiliasi resmi lainnya.Bagian ini bisa kategorikan menjadi education formal dan non-formal, maupun training atau online course yang relevan. Contoh: Food and Health, a four-week course by Wageningen University and Research on WageningenX, Certificate earned on August 18, 2020.Kemudian, kamu bisa memasukan IPK dan skalanya, seperti 3.5/4.00. Atau kamu bisa memasukkan subjek yang pernah diambil dan relevan dengan program studi tujuan.Jelaskan kuantifikasi pencapaian dari pengalaman kamu. Misalnya: Taught 200 undergraduate students in neuroanatomy course at microanatomy laboratory and supervised 24 students in a multidisciplinary anatomy course ().Aoabila kamu memiliki banyak informasi, seperti organisasi, volunteer, awards, dan kejuaraan kamu bisa buat tambahan subjudul di additional information.Itulah tips jitu membuat CV Europass. Kamu bisa melihat contoh-contoh lainnya di internet. Semoga membantu.